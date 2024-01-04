أحمد العوضي: “الناس عرفتني بالتيمة الشعبي وبتحبها مني”

أعرب الفنان أحمد العوضي عن بالغ سعادته بحضور كم كبير من جمهوره للعرض الخاص لفيلمه “الإسكندراني” الذي يشهد أو بطولاته السينمائية.

الفنان أحمد العوضي - صورة أرشيفية

وقال “العوضي” خلال لقائه ببرنامج “ET بالعربي”، “أنا اتعرفت بالتيمة الشعبي والناس بتحبها وتقبلها مني باختلاف القصص الدرامية التي أقدمها، وأتمنى فيلم الإسكندراني يعجب الجمهور”.

كما أعرب الفنان أحمد العوضي عن فخره واعتزازه بأن تكون أول بطولة سينمائية له هي رواية للراحل أسامة أنور عكاشة.

واحتفل النجم أحمد العوضي، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد “الإسكندراني”، أول أمس، بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، بحضور أبطاله وكان أبرزهم الفنانة زينة وعصام السقا.

جدير بالذكر أن فيلم “الإسكندراني” من إخراج المخرج خالد يوسف، وبطولة النجم أحمد العوضي، وزينة، وحسين فهمي، وبيومي فؤاد.