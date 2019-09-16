“أحدث” عروض كارفور سبتمبر 2019 .. تعرف على أسعار عروض هايبر كارفور اليوم في مصر خصومات 50%

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حيث تقوم عروض كار فور بتلبية جميع متطلبات واحتياجات السكان وجميع الأسر العربية، وفي 15/9/2019 تقدم كارفور بتقديم عروض خاصة بأسعار خيالية ولن تقبل المنافسة ويمكنك الآن المبادرة للاستفادة بالمنتج ولكي تحصل على أفضل الخصومات.

حيث احتفل كار فور في شهر يناير بالسوبر ماركت والهايبر ماركت بالذكرى السنوية له 16 عام منذ أن تم إطلاقه وإنشاءه، حيث تم إنشاء أول فرع من فروع كار فور عام 2003، ثم بدأ بالانتشار والتوسع في جميع الدول المحيطة به وبعد ذلك قام بإنشاء سلسلة كبيرة من المحلات وهي المشهورة الآن، ومنذ أن تم تأسيس كار فور وهي أصبحت الأفضل عن باقي المتاجر كما أنه حاز علي نجاح كبير جدا، ولذلك هو حقق جميع أهدافه وطموحاته.







عروض كار فور 2019 سبتمبر في مصر اليوم :

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أسعار الأجهزة الكهربائية والشاشات في كار فور مصر 2019:

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