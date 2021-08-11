أحدث ظهور لزوجة كريم محمود عبد العزيز في العرض الخاص لفيلم موسى

احتفل أمس الثلاثاء، صناع فيلم “موسى” أول فيلم روبوت في الوطن العربي، بالعرض الخاص للفيلم بسينما “أركان” بمول أركان في مدينة الشيخ زايد، قبل طرحه اليوم الأربعاء للجمهور في دور العرض.

وحضر العرض مؤلف ومخرج الفيلم بيتر ميمي، والنجوم: كريم محمود عبد العزيز، وإياد نصار، ومايان السيد، ومحمد ثروت، وسارة الشامي، وأسماء أبو اليزيد، وهنا الزاهد، وعلي ربيع، وحسن أبو الروس، ومريم الخشت، وسليمان عيد، وأحمد الشامي، وبسنت صيام، وحسام الحسيني، وجيهان الشماشرجي.

وظهرت آن الرفاعي، زوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز، برفقة زوجها بطل العمل لتسانده، بالرغم من أنها لا تظهر معه في المناسبات إلا نادرًا، منذ أن تزوجها.

الجدير بالذكر أن كريم محمود عبد العزيز، تزوج من آن الرفاعي، ابنة رجل الأعمال مجدي الرفاعي، في 2011، وأنجب منها بنات الثلاث “كندة، وخديجة، وحبيبة”.

“موسى” بطولة: كريم محمود عبد العزيز، وإياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، وسارة الشامي، ومحمد لطفي، وعدد كبير من ضيوف الشرف، من انتاج: “سينرجى فيلمز، نيو سنشري، أفلام مصر العالمية”، تأليف وإخراج: بيتر ميمي.