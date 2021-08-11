أحدث ظهور لزوجة كريم محمود عبد العزيز في العرض الخاص لفيلم موسى

بواسطة أسامة مقلد

احتفل أمس الثلاثاء، صناع فيلم “موسى” أول فيلم روبوت في الوطن العربي، بالعرض الخاص للفيلم بسينما “أركان” بمول أركان في مدينة الشيخ زايد، قبل طرحه اليوم الأربعاء للجمهور في دور العرض.

كريم محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي

وحضر العرض مؤلف ومخرج الفيلم بيتر ميمي، والنجوم: كريم محمود عبد العزيز، وإياد نصار، ومايان السيد، ومحمد ثروت، وسارة الشامي، وأسماء أبو اليزيد، وهنا الزاهد، وعلي ربيع، وحسن أبو الروس، ومريم الخشت، وسليمان عيد، وأحمد الشامي، وبسنت صيام، وحسام الحسيني، وجيهان الشماشرجي.

وظهرت آن الرفاعي، زوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز، برفقة زوجها بطل العمل لتسانده، بالرغم من أنها لا تظهر معه في المناسبات إلا نادرًا، منذ أن تزوجها.

الجدير بالذكر أن كريم محمود عبد العزيز، تزوج من آن الرفاعي، ابنة رجل الأعمال مجدي الرفاعي، في 2011، وأنجب منها بنات الثلاث “كندة، وخديجة، وحبيبة”.

كريم محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي
كريم محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي

“موسى” بطولة: كريم محمود عبد العزيز، وإياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، وسارة الشامي، ومحمد لطفي، وعدد كبير من ضيوف الشرف، من انتاج: “سينرجى فيلمز، نيو سنشري، أفلام مصر العالمية”، تأليف وإخراج: بيتر ميمي.



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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.