أحدث تردد لقناة مودرن ألوان على النايل سات

تردد قناة مودرن modern، هو من أكثر الترددات بحثا على عجلة بحث منصة جوجل في الآونة الأخيرة، نظرا لما تقوم القناة بعرضه لمشاهديها في الوطن العربي، حيث تقوم بعرض باقة متميزة من الأفلام والمسلسلات التي تنال إعجاب الكثير من متابعي القناة، لذا سوف نعرض لكم تردد قناة مودرن من خلال موقع نجوم مصرية.

تردد قناة مودرن على النايل سات:

التردد: 11411

الاستقطاب: h

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

بعض ترددات القنوات الأخرى على النايل سات:

تردد قناة سي بي سي العامة:

التردد: 11758

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة سي بي سي دراما:

التردد: 11488

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: افقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 34

تردد قناة سي بي سي سفرة:

التردد: 11785

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة دي إم سي dmc:

التردد الجديد: 11449

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة دي إم سي دراما:

التردد الجديد: 11449

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي – H

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة إم بى سي 1MBC:

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي H.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الحياة الجديد:

التردد الجديد هو: 12207

اتجاه استقطاب القناة: عمودي (v)

تردد أخر للقناة وهو: 10873

اتجاه استقطاب القناة: عمودي أيضا

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة النهار الجديد:

تردد قناة النهار دراما: 11488

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

اسم القناة على القمر الصناعي : al-nahar drama.

ترددات بعض القنوات الإخبارية:

تردد قناة العربية الجديد 2021:

تردد قناة العربية نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12168.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز 27500.

تردد قناة العربية بجودة HD على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11137.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة العربية عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12092.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة العربية بجودة SD على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 12284.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

ترددات قنوات الرياضة:

تردد قناة ليبيا الرياضية على النايل سات:

القمر: النايل سات

التردد: 11766

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: h أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة ليبيا الرياضية على العربسات:

القمر: العربسات

التردد: 11765

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: h أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ترددات رياضية أخرى:

تردد قناة مودرن سبورت على النايل سات:

التردد: 11487

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الجزيرة الرياضية المفتوحة:

تردد قناة الجزيرة الرياضية المفتوحة نايل سات:

التردد: 12604.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الجزيرة الرياضية المفتوحة عرب سات:

التردد: 11566.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القنوات الرياضية السعودية على بدر سات:

التردد 11230

الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد القنوات الرياضية السعودية على العرب سات:

التردد 12149

الاستقطاب رأسي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد القنوات الرياضية السعودية على النايل سات:

التردد 12284

الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة الكاس المفتوحة:

تردد قناة الكاس المفتوحة على النايل سات:

التردد: 11919.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الكاس المفتوحة على العرب سات:

التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة عزام الرياضية على النايل سات:

التردد : 11387.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة bein sport على النايل سات: