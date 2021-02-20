أحدث تردد لقناة الساعة سينما

تردد قناة الساعة سينما هو من الترددات الهامة التي يبحث عنها محبو الأفلام المصرية الحديثة والقديمة، على شاكلة فيلم الظالم والمظلوم وغيره، لذا سوف نوفر لكم في مقالنا هذا تردد قناة الساعة سينما الجديد على النايل سات من خلال موقعنا نجوم مصرية.

تردد قناة الساعة سينما الجديد على النايل سات:

تردد القناة: 11602

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ترددات قنوات مصرية أخرى جديدة على النايل سات:

تردد قناة سي بي سي سفرة:

التردد: 11785

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة دي إم سي dmc:

التردد الجديد: 11449

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة دي إم سي دراما:

التردد الجديد: 11449

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي – H

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة مودرن على النايل سات:

التردد: 11411

الاستقطاب: h

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة سي بي سي العامة:

التردد: 11758

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة سي بي سي دراما:

التردد: 11488

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: افقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة إم بى سي 1MBC:

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي H.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الحياة الجديد:

التردد الجديد هو: 12207

اتجاه استقطاب القناة: عمودي (v)

تردد أخر للقناة وهو: 10873

اتجاه استقطاب القناة: عمودي

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة النهار الجديد:

تردد قناة النهار دراما: 11488

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

اسم القناة على القمر الصناعي : al-nahar drama.

ترددات قنوات الكارتون للأطفال:

تردد قناة أطفال ومواهب على النايل سات:

التردد: 11353

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة الجزيرة للأطفال:

معدل الترميز: 27500

التردد: 12227

القمر الصناعي: النايل سات – Nile Sat

الاستقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الريسيفر: Al Jazeera For Kids.

تردد قناة كراميش للأطفال:

معدل الترميز: 27500

التردد: 12227

القمر الصناعي: النايل سات – Nile Sat

الاستقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الريسيفر: Al Jazeera For Kids.

تردد قناة سكر للأطفال:

التردد: 10873الاستقطاب: رأسي V

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة كوجي 2021:

التردد: 11636

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة ماجد 2021:

التردد: 12221

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة سبيس تون:

القمر: نايل سات

التردد: 11785

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة براعم: