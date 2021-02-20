أحدث تردد لقناة الساعة سينما

بواسطة عزت محمد

تردد قناة الساعة سينما هو من الترددات الهامة التي يبحث عنها محبو الأفلام المصرية الحديثة والقديمة، على شاكلة فيلم الظالم والمظلوم وغيره، لذا سوف نوفر لكم في مقالنا هذا تردد قناة الساعة سينما الجديد على النايل سات من خلال موقعنا نجوم مصرية.

أحدث تردد لقناة الساعة سينما 1 20/2/2021 - 4:28 م
المحتويات إخفاء
1. تردد قناة الساعة سينما الجديد على النايل سات:
2. ترددات قنوات مصرية أخرى جديدة على النايل سات:
3. تردد قناة سي بي سي سفرة:
4. تردد قناة دي إم سي dmc:
5. تردد قناة دي إم سي دراما:
6. تردد قناة مودرن على النايل سات:
7. تردد قناة سي بي سي العامة:
8. تردد قناة سي بي سي دراما:
9. تردد قناة إم بى سي 1MBC:
10. تردد قناة الحياة الجديد:
11. تردد قناة النهار الجديد:
12. ترددات قنوات الكارتون للأطفال:
13. تردد قناة أطفال ومواهب على النايل سات:
14. تردد قناة الجزيرة للأطفال:
15. تردد قناة كراميش للأطفال:
16. تردد قناة سكر للأطفال:
17. تردد قناة كوجي 2021:
18. تردد قناة ماجد 2021:
19. تردد قناة سبيس تون:
20. تردد قناة براعم:

تردد قناة الساعة سينما الجديد على النايل سات:

  • تردد القناة: 11602
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: عمودي
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ترددات قنوات مصرية أخرى جديدة على النايل سات:

تردد قناة سي بي سي سفرة:

  • التردد: 11785
  • معدل الترميز: 27500
  • القمر الصناعي: نايل سات
  • الاستقطاب: رأسي
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة دي إم سي dmc:

  • التردد الجديد: 11449
  • الاستقطاب: أفقي H
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة دي إم سي دراما:

  • التردد الجديد: 11449
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: أفقي – H
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة مودرن على النايل سات:

  • التردد: 11411
  • الاستقطاب: h
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة سي بي سي العامة:

  • التردد: 11758
  • معدل الترميز: 27500
  • القمر الصناعي: نايل سات
  • الاستقطاب: رأسي
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة سي بي سي دراما:

  • التردد: 11488
  • معدل الترميز: 27500
  • القمر الصناعي: نايل سات
  • الاستقطاب: افقي H.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة إم بى سي 1MBC:

  • التردد: 11470
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي H.
  • معدل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الحياة الجديد:

  • التردد الجديد هو: 12207
  • اتجاه استقطاب القناة: عمودي (v)

تردد أخر للقناة وهو: 10873

  • اتجاه استقطاب القناة: عمودي
  • معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة النهار الجديد:

  • تردد قناة النهار دراما: 11488
  • القمر الصناعي: نايل سات
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ : 5/6
  • اسم القناة على القمر الصناعي : al-nahar drama.

ترددات قنوات الكارتون للأطفال:

تردد قناة أطفال ومواهب على النايل سات:

  • التردد: 11353
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: عمودي
  • القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة الجزيرة للأطفال:

  • معدل الترميز: 27500
  • التردد: 12227
  • القمر الصناعي: النايل سات – Nile Sat
  • الاستقطاب: أفقي H
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • اسم القناة على الريسيفر: Al Jazeera For Kids.

تردد قناة كراميش للأطفال:

  • معدل الترميز:  27500
  • التردد: 12227
  • القمر الصناعي: النايل سات – Nile Sat
  • الاستقطاب: أفقي H
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • اسم القناة على الريسيفر: Al Jazeera For Kids.

تردد قناة سكر للأطفال:

  • التردد: 10873الاستقطاب: رأسي V
  • معامل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6
  • القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة كوجي 2021:

  • التردد: 11636
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: عمودي
  • معامل تصحيح الخطأ: 4/3
  • القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة ماجد 2021:

  • التردد: 12221
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: عمودي
  • القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة سبيس تون:

  • القمر: نايل سات
  • التردد: 11785
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: عمودي

تردد قناة براعم:

  • معدل الترميز: 27500
  • التردد: 11564
  • القمر الصناعي: النايل سات – Nile Sat
  • الاستقطاب: أفقي H
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • اسم القناة على الريسيفر: Baraem
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عزت محمد

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