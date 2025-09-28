أحدث الأفلام المقرر عرضها قريبًا بالسينمات

فيها إيه يعني

فيلم “فيها إيه يعني” من بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، سليمان عيد، و ريتال عبد العزيز.

من تأليف مصطفى عباس، محمد أشرف، ووليد المغازي، ومن إخراج عمر رشدي أحمد.

تدور أحداث الفيلم حول صلاح، محاسب متقاعد يلتقي صدفة بحبيبته القديمة ” ليلى” بعد سنوات عديدة من الفراق، لتعود مشاعرهما من جديد، ونرى موقف ابنته وعائلته من ذلك في إطار رومانسي كوميدي والعديد من المواقف الطريفة.

من المقرر عرضه في دور السينما يوم 1 أكتوبر.

هيبتا 2 _ المناظرة الاخيرة

فيلم “هيبتا 2” فيلم رومانسي درامي من بطولة منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك، ويظهر هشام ماجد كضيف شرف.

من تأليف محمد صادق و محمد جلال، وإخراج هادي الباجوري.

تدور الأحداث حول العلاقات العاطفية و ما يحدث بها من تقلب و تغير ، و تأثير تقدم التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعي على العلاقات العاطفية و المشاعر. وتحاول الشخصية الرئيسية “سارة” شرح وتبسيط مفهوم الحب والعلاقات في هذا الزمان بالتحديد في مناظرة عامة أمام الجمهور من خلال طرح 4 قصص حب مختلفة.

من المقرر عرض الفيلم في جميع السينمات المصرية يوم 8 أكتوبر وفي السينمات العربية يوم 9 أكتوبر.

السلم والثعبان 2 _ لعب عيال

فيلم رومانسي درامي من بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوي عابد، آية سليم، هبة عبد العزيز.

من تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان.

تدور الأحداث حول أحمد وملك وقصة حبهما، وتطور علاقتهما، وما سيواجهانه من تحديات ومشكلات.

وهو يكون الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان الذي تم عرضه عام 2001 وكان من بطولة هاني سلامة، حلا شيحة، أحمد حلمي، ومن تأليف محمد حفظي وإخراج طارق العريان، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وما زال في أذهان ووجدان الجمهور حتى الآن، ولكن الجزء الثاني سيكون قصة مستقلة ومنفصلة تماما عن الجزء الأول.

من المقرر عرضه بالسينمات قريبًا في موسم رأس السنة.

السادة الأفاضل

فيلم كوميدي اجتماعي من بطولة محمد ممدوح، طه دسوقي، أشرف عبد الباقي، محمد شاهين، هنادي مهنا، ناهد السباعي، انتصار، بيومي فؤاد، علي صبحي، ميشيل ميلاد، دنيا ماهر ، إسماعيل فرغلي ، حنان سليمان.

من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وعبد الرحمن جاويش، ومن إخراج كريم الشناوي.

تدور أحداث الفيلم حول صراع بين عائلتين: الأولى تقيم في إحدى القرى الريفية، والأخرى مقيمة في القاهرة، وتجمعهم صلة خاصة تؤدي إلى حدوث العديد من المواقف والخلافات الطريفة التي تكشف اختلاف العادات والتقاليد بينهم.

تم الانتهاء من تصويره و من المقرر عرضه آخر شهر اكتوبر في جميع دور العرض.

سفاح التجمع

ينتمي فيلم “سفاح التجمع” إلى نوعية الجريمة والإثارة والتشويق، ومن بطولة أحمد الفيشاوي، سينتيا خليفة، صابرين، مريم الجندي، دنيا سامي، فاتن سعيد، آية سليم، نور محمود، انتصار، جيسيكا حسام الدين، ومن تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

الفيلم مستوحى من قضية حقيقية شغلت الرأي العام، وتدور حول مدرس لغة إنجليزية و صانع محتوى لكنه في الحقيقة قاتلا متسلسلا؛ حيث قام باستدراج ثلاث نساء إلى شقة استأجرها في التجمع الخامس، وقتلهن وتخلص من جثثهن على الطريق الصحراوي. وقد تم القبض عليه والحكم عليه بالإعدام، لكن الحكم لم ينفذ حتى الآن.

وقد ظهرت طليقة المتهم في فيديو تطالب بوقف العمل حتى لا يؤثر على نفسية ابنها ومستقبله، وهاجمت صناع الفيلم مؤكدة أنهم لم يحصلوا على إذنٍ منها أو من ابنها لتقديم شخصيتها ضمن الأحداث، مشيرة إلى أنها علمت بالصدفة من مواقع التواصل الاجتماعي عن الممثلة التي ستجسد شخصيتها. وأضافت أنها ترى أن المتهم قد أخذ عقابه بالفعل، ولا حاجة لتحويل قصته إلى عمل سينمائي يُقدَّم فيه كأنه بطل.

ومع ذلك، لم يتوقف العمل، وأكد المنتج أحمد السبكي أنهم لن يذكروا ابنها في الفيلم إطلاقًا، وأن أحداث الفيلم تُظهر أن المتهم لديه ابنة وليس ابنًا، كما أوضح أنهم حاصلون على تصريح من الرقابة بخصوص تنفيذ الفيلم.

و يتم حاليا الانتهاء من تصوير الفيلم، ومن المقرر عرضه في دور السينما خلال منتصف شهر أكتوبر.

أوسكار: عودة الماموث

فيلم “أوسكار: عودة الماموث” من بطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، مي القاضي، عزت زين، ويظهر محمود عبد المغني كضيف شرف.

الفيلم من تأليف حامد شراب، كريم هشام، وأحمد حليم، وسيناريو وحوار مصطفى عسكر، ومن إخراج هشام الرشيدي.

تدور أحداث الفيلم حول عودة الماموث، الكائن الضخم المنقرض، إلى الحياة مرة أخرى وظهوره في بالشوارع نتيجة لتجارب علمية في التعديلات الجينية، وسنرى ما سيحدث بعد ذلك في إطار خيال علمي وأكشن.

المقرر عرض الفيلم في دور السينما يوم 22 أكتوبر.