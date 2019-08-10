أجمل الصور بإسمك واسم من تحب “العيد أحلى مع” تهنئة بعيد الأضحى المبارك

كل عام وأنتم بخير، مع حلول عيد الأضحى المبارك، يسعى الكثيرون إلى إرسال التهانى والمباركات لأصدقاءهم وأحبابهم، ونعرض لكم خدمة مقدمة من موقعنا “نجوم مصرية” لعمل الكروت والصور، بكتابة اسمك أو اسم صديقك، أو من تحب، ليتم عمل الصورة تلقائياً بالإسم، حيث يمكنك إرسالها إليهم، وهى خدمة نهدف منها إلى تبادل التهانى والمعايدات الجميلة عن طريق إرسال كروت وصور “العيد أحلى مع ..”

صور “العيد أحلى مع” للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

نستعرض معكم صور العيد أحلى مع، وكيفية وخطوات عمل كروت المعايدة لتبادل التهانى والمعايدات.















طريقة كتابة الاسم على صور العيد احلى مع