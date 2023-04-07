أجر محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة الأعلى في رمضان

كل سنة يشهد موسم دراما رمضان 2023 منافسة شديدة بين نجوم الفن في مصر، ليس فقط في الأعمال الدرامية، بل أيضا في أجور النجوم التي شهدت ارتفاعا كبيرا في رمضان هذا العام.

ومن بين هؤلاء النجوم هو الفنان الشهير محمد رمضان، الذي انتهى من تصوير مسلسله الجديد “جعفر العمدة” والذي يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن، بما في ذلك زينة وإيمان العاصي ومنة فضالي ومي كساب، ويتولى إخراجه المخرج الموهوب محمد سامي. وقد حقق المسلسل نجاحا باهراً في النصف الأول من رمضان.

وفي خطوة مثيرة للاهتمام، وحسب مصادر موقنا فقد قرر محمد رمضان رفع أجره هذا العام ليتقاضى مبلغا قدره 45 مليون جنيه مصري عن هذا العمل، بزيادة قدرها 5 ملايين جنيه مصري عن أجره في آخر أعماله الدرامية مسلسل “موسى”.

ويتوقع أن يحقق مسلسل “جعفر العمدة” نجاحا كبيرا خلال النصف الثاني من شهر رمضان، بفضل الأداء الرائع للنجوم المشاركين فيه، إضافة إلى الشعبية الهائلة التي يتمتع بها محمد رمضان في مصر والوطن العربي.

ومع هذا التنافس القوي بين نجوم الفن، يتوقع الخبراء أن ترتفع أسعار الإعلانات التجارية خلال فترة عرض الأعمال الدرامية في رمضان، مما يدفع بعض النجوم إلى زيادة أجورهم للاستفادة من هذا الارتفاع في الإيرادات.