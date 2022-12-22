أجرأ ما أنتجته الدراما.. “بنون” معايشة لقصة شخص يطلب من صديقه انجاب طفل له من زوجته

في قصة جريئة من نوعها لم يتم عرضها في الأعمال الدرامية المصرية مسبقًا لما لها من قصة غريبة لم تشهدها الدراما المصرية من قبل فهي مستمدة من قصة حقيقية حدثت بالفعل وتم تجسيدها في أحداث مسلسل “بنون” المكون من 6 حلقات فقط بطولة الفنانة المصرية بسنت شوقي والذي من المقرر أن يتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

بنون.. أحد الأشخاص يتفق مع صديقه لانجاب طفل من زوجته

العمل الدرامي بنون يتناول قصة حقيقة حدثت في إحدى قرى محافظة الدقهلية المصرية وهو قيام أحد الأشخاص بالإتفاق مع أحد أصدقاءه بأن ينجب من زوجته طفلًا لأنه عقيم ولا يستطيع أن ينجب أطفال بعد أن حاول بشتى الطرق وكافة التحاليل الطبية أثبتت أنه عقيم الأمر الذي جعله يبحث على طريقة آخرى لإنجاب طفل فاتفق مع صديقه بأن يخدر له زوجته ويعاملها معاملة الأزواج من دون أن تشعر لتنجب له طفل ونجحت خطتهما ولكن افتضح أمرهم في النهاية.

بسنت شوقي غير متخوفة من الجدل حول المسلسل

وكانت الفنانة بسنت شوقي قد صرحت بأنها غير متخوفة من الدور التي قامت به في المسلسل الدرامي “بنون” خاصة على علم بأن هذا العمل سوف يحدث جدلًا واسعًا في الشارع المصري، ومن المقرر أن ينتهي فريق العمل من تصوير المسلسل خلال الأيام القادمة خاصة بأنهم أنهوا جزء كبير من تصويره ومن المقرر أن يتم عرضه خلال الفترة القادمة، ويشارك هاني عادل بطولة المسلسل مع بسنت شوقي والفنانة رشا معاوية والفنان محمود حجازي المسلسل من إخراج أسد فولادكار.