أجازات عيد الأضحى المبارك 1440 هجريا تعرف على عدد أيامها

عيد الأضحى هو أحد الأعياد التي يحتفل بها المسلمون على مدار العام، مثله في ذلك عيد الفطر، ولكن يختلف عنه في بعض الفرائض والسنن والمستحبات، حيث يقف الحجاج المسلمون في يوم عرفة لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 ذي الحجة، وعدد ايامه اربع، ويعدّ هذا العيد أيضاً ذكرى لقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، في قوله سبحانه وتعالى: ” فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ: وذلك عندما رأى رؤية أمره فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه وابنه للرؤيا، أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلا عن ابنه، لذلك يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام (بقرة اوخروف،أو جمل) وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء والمحتاجين وأهل بيتهم.

أجازة عيد الأضحى المبارك 2019

أيام قليلة ويهل علينا عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الأمة العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات،حيث يستعد المصريون لقضاء اجازة عيد الاضحى 2019، وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق، أن السبت 10 أغسطس، والموافق ليوم عرفة، وهو يوم اجازة رسمية فى الدولة، على أن يكون الأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وفيما يلي نستعرض أيام اجازات عيد الأضحى المبارك 2019 بالتفصيل:

1 ) يوم الجمعة التاسع من أغسطس – اجازة أسبوعية

2 ) ويوم السبت العاشرمن أغسطس – وقفة يوم عرفة واجازة أسبوعية

3 ) ويوم الأحد الحادي عشر من أغسطس – اجازة أول أيام عيد الأضحى المبارك

4 ) ويوم الاثنين الثاني عشر من أغسطس – اجازة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

5 ) ويوم الثلاثاء الثالث عشر من أغسطس – اجازة ثالث أيام عيد الأضحى

6 ) بالاضافة الى يوم الأربعاء الرابع عشر من أغسطس – اجازة رابع أيام عيد الأضحى

وكل عام وحضراتكم بخير.