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أثناء التصوير.. الفنان طارق عبدالعزيز في ذمة الله وهذا موعد صلاة الجنازة

أحمد مراد

رحل عن الدار الدنيا قبل قليل، الفنان طارق عبدالعزيز بعد أن مر بأزمة صحية حادة (أزمة قلبية)، وأعلنت نقابة المهن التمثيلية الخبر دون أن تعلن عن أي تفاصيل عن موعد صلاة الجنازة على الراحل، أو مكان العزاء.

وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

وفاة الفنان طارق عبدالعزيز- المصدر: جوجل

وتوفي الفنان أثناء تصوير فيلم “وبقينا اثنين” على إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وتم نقله إلى مستشفى زايد التخصصي.

وبحسب موقع القاهرة 24 فإن الفنان أصيب بعد سقوطه على الأرض بتشنجات وتوقفت ضربات قلبه وعادت من جديد لينقل إلى المستشفى رفقة نجله، ثم فارق الحياة.

وكانت آخر الأعمال التي شارك فيها الفنان طارق عبدالعزيز مسلسل “أعمل إيه”، وهو من بطولة خالد الصاوي، وصابرين وهناء الشوربجي، وغيرهم.

وتقام صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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