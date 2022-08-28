“أتربة وحرارة مرتفعة”.. الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين 29 أغسطس وتحذر من نشاط للرياح في هذه المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين وعن توقعات درجات الحرارة على جميع محافظات الجمهورية، وأضاف خبراء الهيئة تفاصيل حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر وحركة الرياح والأمواج والتي نقدمها لكم بالتفصيل من خلال هذا المقال ونعرض لكم درجات الحرارة العظمى والصغرى على جميع المحافظات.

وقد كشف تقرير هيئة الأرصاء الجوية عن حالة الطقس غدًا الاثنين 29 أغسطس بحيث تسود حالة من الارتفاع بشكل عام، ويكون الطقس حار رطب على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وكذلك على السواحل الشمالية نهارًا، ويكون أيضًا شديد الحرارة ورطبًا على مناطق مختلفة من جنوب سيناء ومائل للحرارة على معظم الأنحاء.

تحذير هيئة الأرصاد من نشاط الرياح

حذر خبراء الأرصاد من وجود نشاط ملحوظ للرياح المحملة بالرمال والأتربة غدًا الاثنين 29 أغسطس، وذلك على مناطق مختلفة من محافظة القاهرة الكبرى، وتمتد الرياح لتصل إلى جنوب سيناء، وشددت هيئة الأرصاد على ضرورة اتخاذ الحذر أثناء فترات نشاط الرياح بسبب وجود الشوائب العالقة، ولذا ينصح بعدم التعرض المباشر للرياح خاصة في فترات النهار لمرضى الحساسية والرئة.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، وتنشط الرياح السطحية وتكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وفي المقابل تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويصل ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة

محافظة القاهرة: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 25 درجة.

محافظة الإسكندرية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 25 درجة.

محافظة مطروح: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة.

محافظة سوهاج: العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 26 درجة.

محافظة قنا: العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 27 درجة.

محافظة أسوان: العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 درجة والصغرى 29 درجة.