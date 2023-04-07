أبناء العدلية يستعدون لتنظيم حدثًا لأول مرة في تاريخ القرية

يستعد أبناء قرية العدلية التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية لتنظيم حدثًا يقام لأول في تاريخ القرية، وهو حفل إفطار جماعي، يضم عددًا كبيرًا من أهالي البلدة، والذي من المقرر أن يقام يوم الجمعة الموافق 23 من شهر رمضان المبارك.

حيث أطلق الفكرة أحد شباب القرية وهو الأستاذ إبراهيم غالي المصور الفوتوغرافي، ونالت إعجاب عدد كبير من أهالي العدلية، مصرحًا بأن قرية العدلية ليست أقل من البلدان التي نجحت من قبل في تنظيم مثل هذه المناسبات، وبمجرد إعلانه عن هذا الاقتراح تلقى العديد من الرسائل من بعض أهالي البلدة تفيد برغبتهم في المساهمة في إنجاح الفكرة، وقد انضم معه مجموعة من شباب القرية لتشكيل لجنة منظمة لإدارة الحفل.

وأعلنت اللجنة المنظمة لهذا الحفل عن رغبتها بأن تكون المساهمات مقتصرة على أبناء القرية فقط رافضين تمامًا بأية مساهمات قد تأتي من خارج العدلية.

ورحب الأستاذ علي سلطان عمدة القرية بالفكرة واجتمع بمقره مع اللجنة المنظمة للحفل لترتيب كافة الأمور، من أجل إخراج اليوم في أبهى صورة ممكنة، وإعطاء صورة مشرفة عن قرية العدلية، وتم الاتفاق على تحديد يوم الثلاثاء القادم موعدًا للاجتماع المقبل لوضع الرتوش الأخيرة على تفاصيل الحدث.

وتهدف هذه الفكرة إلى لم شمل أبناء القرية وتقوية العلاقات والروابط بينهم، وتوحيدهم نحو تحقيق هدف واحد، وأن تكون بمثابة انطلاقة حقيقية لتحقيق الكثير من الأهداف الأخرى، والتي قد تساهم في الرقي بالقرية، بالإضافة إلى الوقوف بجانب الأسر المحتاجة.