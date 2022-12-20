أبطال الغرفة 207 يتصدرون التريند بعد عرض الحلقة الأخيرة

تصدر أبطال مسلسل الغرفة 207 التريند المصري وذلك بعد عرض الحلقة الأخيرة على منصة شاهد، والتي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض من المتابعين أنها جاءت أقل من التوقعات ولم تكتمل الأحداث كما في الرواية الأصلية، ولهذا تساءل البعض حول إمكانية أن يكون هناك جزء آخر من المسلسل.

أبطال مسلسل الغرفة 207

مسلسل الغرفة 207 مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، المسلسل يدور في إطار تشويقي مثير والذي يحكي عن أسرار الغرفة 207 بفندق لونا بمدينة مرسى مطروح، وتدور الأحداث بداية من فترة الستينيات إبان الحرب العالمية الأولى، وتدور أحداث المسلسل في عشر حلقات، ويقوم بتجسيد الشخصيات كلا من محمد فراج الذي يجسد شخصية موظف الاستقبال الذي يقرر دخول الغرفة المغلقة لاكتشاف الأسرار، وريهام عبد الغفور في دور شيرين طبيبة الأمراض النفسية، ومراد مكرم في دور الخواجة، وناردين فرج، والفلسطيني كامل الباشا في دور العم مينا والذي نال إشادة واسعة من قبل الجمهور، ويوسف عثمان، وأسماء جلال، ومن إخراج محمد بكير.