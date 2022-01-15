أبرز المعلومات عن حسام المنوفي الذي سقط في قبضة الأمن: متورط في اغتيال اللواء عادل رجائي

ألقت أجهزة الأمن بمطار الأقصر، القبض على الإخواني الهارب حسام سلام، الشهير بـ “حسام المنوفي” أحد أبرز أعضاء حركة “حسم” الإرهابية.

وتمكن رجال الأمن من القبض عليه أثناء استعداده للسفر إلى تركيا، حيث أنه كان على متن طائرة قادمة من السودان، ومتجهة إلى تركيا ولكنها اضطرت للهبوط الاضطراري في الأقصر.

وهبطت الطائرة المتجهة إلى تركيا بالأقصر؛ للاطمئنان على سلامة أجزائها، نظرًا لوجود اشتباه حريق في إحدى مخازنها، ليكتشف رجال الأمن أثناء استكمال إجراءات سفر الركاب وعودتهم للطائرة أن من ضمن المسافرين “حسام المنوفي”، ليتم القبض عليه.

وقالت شركة “بدر” للطيران السودانية، في بيان لها أمس الجمعة، أن الصعود إلى الطائرة البديلة من الأقصر يجعل السلطات المصرية جزءًا من إجراءات السفر، وهذا ما أدى إلى توقيف الراكب/ حسام سلام.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن حسام سلام، الشهير بـ “حسام المنوفي”: