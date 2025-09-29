أبرز المسلسلات المنتظرة في أكتوبر

هناك العديد من المسلسلات المنتظر عرضها في شهر أكتوبر القادم، وتتنوّع بين الكوميدية والاجتماعية والتشويقية، و أبرزها:

ولد بنت شايب

مسلسل ولد بنت شايب من بطولة اشرف عبد الباقي، ليلى زاهر، مروان المسلماني، إسعاد يونس، انتصار، نبيل عيسى، حازم سمير.

من تأليف محمد بركات، أحمد الشماع، والسيد عبد النبي، وإخراج زينة عبد الباقي.

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي مع لمسات كوميدية حول عالم النصب الإلكتروني واستثمار العملات الرقمية، حيث تقوم ندى وخطيبها حسن بعمليات نصب إلكترونية. وخلال الأحداث تستعين ندى بجدها، وهو شخص مسن متقاعد يعاني من الزهايمر ومنعزل في فيلته، و الذي يقوم بدوره اشرف عبد الباقي.

يتكون المسلسل من 10 حلقات، وسيُعرض يوم 1 أكتوبر على منصة Watch It، وستُعرض منه حلقتان يوم الأربعاء من كل أسبوع.

ابن النادي

مسلسل ابن النادي من بطولة: أحمد فهمي، آية سماحة، سيد رجب، حاتم صلاح، محمد لطفي، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، جلا هشام، أحمد عبد الحميد، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد.

تدور أحداث المسلسل حول “عمر” شاب مدلل يرث بعد وفاة والده نادياً كروياً شعبيًا يُدعى نادي الشعلة ويُضطر لإدارته، وفوق ذلك يفاجأ بأن لديه ابنة؛ ما يضعه في مواجهة سلسلة من المفاجآت والمواقف والمفارقات في إطار كوميدي.

المسلسل مكوَّن من 10 حلقات وسيُعرض يوم 2 أكتوبر على منصة شاهد.

لينك

مسلسل لينك من بطولة سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، أحمد صيام، زينب العبد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك. من تأليف ورشة “ج” بقيادة الكاتب محمد جلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

ينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الأسرية ذات طابع تشويقي بشكل خفيف، حيث تدور أحداثه حول بكر، موظف بسيط خرج على المعاش يحلم فقط بأن يعيش على مكافأة نهاية الخدمة، ولكن حياته تنقلب رأسًا على عقب بعد أن يضغط على رابط غير موثوق فتُسرق أمواله كلها من خلال هذا الرابط. ينطلق بعدها في رحلة لاسترجاع أمواله بمساعدة جارته أسماء، ويقودهم طريقهم في هذه الرحلة إلى شاب متخصص في الاختراق، ليكتشفوا بعدها الكثير من الأسرار المختبئة.

يتكون المسلسل من ٣٠ حلقة ومن المقرر عرضه في شهر أكتوبر على شاشة قنوات dmc ومنصة watch it، ولكن لم يتم تحديد اليوم حتى الآن.