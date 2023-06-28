أبرزهم السولية وشوبير.. صور نجوم الأهلي في العرض الخاص لفيلم مستر إكس تثير الجدل

حضر عدد من نجوم فريق الأهلي السابقين والحاليين العرض الخاص لفيلم مستر إكس، الأمر الذي أثار الجدل بين أوساط جماهير النادي الأهلي الذين نشروا عدة تغريدات حملت لمسة ساخرة.

عبد الحفيظ والسولية وشوبير في العرض الخاص لفيلم مستر إكس

أقيم العرض الخاص لفيلم مستر إكس المقرر عرضه في موسم أفلام عيد الأضحي في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر أمس الثلاثاء.

وحضر نجم الأهلي عمرو السولية والحارس الشاب مصطفى شوبير، ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ، ونجم الأهلي السابق أحمد حسن العرض الخاص للفيلم.

وهذا الأمر جعل عدد من الجمهور يعبر عن هذا المشهد بسخرية باستخدام جملة: كده مفيش خصم، في إشارة منهم إلى حضور مدير الكرة المنوط به الخصم من اللاعبين الذين يحضرون مناسبات عامة دون إذن، ولكن بما أن سيد عبد الحفيظ معهم فلا يوجد خصم.

يذكر أن فيلم مستر إكس من بطولة الفنان أحمد فهمى، وزوجته هنا الزاهد، ونجم مسرح مصر “أوس أوس”، وبيومى فؤاد، ومحمد أنور، ومحمود حافظ.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول البطل الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم.