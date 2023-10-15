آيتن عامر تعلق على توثيق سيدة لحسن معاملة طليقها “وفي رجاله بياخدوا اللي دفعوه طول فترة الجواز” والجمهور يخمن إنها تقصد طليقها | صور وتفاصيل

وثقت سيدة حسن معاملة طليقها لها وإرسال الأموال الخاصة بها وكان مبلغ مالي ٦٠٠٠ ريال سعودي، وانتشرت صورة الرسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

آيتن عامر - الإمارات اليوم

فقامت الفنانة المصرية آيتن عامر بإعادة نشر صورة هذه السيدة وتوثيقها لرحمة طليقها بها وعلقت آيتن عليها قائلة : ” وفي رجاله بياخدوا اللي دفعوه طول فترة الجواز”.

و فى رجالة بياخدوا اللى دفعوه طول فترة الجواز . https://t.co/ItEbx1xRW9 — Ayten Amer (@AYTENAMER) October 12, 2023

وأعتقد الجمهور أن الفنانة آيتن عامر تشير إلى طليقها في هذه الصورة وبهذه الكلمات، وكانت عامر متزوجة من مدير التصوير محمد عز العرب.



وتم الطلاق بين الفنانة آيتن عامر ومحمد عز العرب بسبب خلافات عائلية وقعت بينهما لمدة فترة كبيرة، مؤكدا أن الطلاق وقع منذ مدة وليس اليوم، وكان هذا اليوم في شهر أغسطس من العام المنقضي ٢٠٢٢.