آمال ماهر وزوجها الإماراتي في خلافات حادة بسبب تسريب خبر زواجهما

تفاقمت الخلافات بين آمال ماهر وزوجها رجل الأعمال الإماراتي بسبب انتشار أخبار زواجهما، ووفقًا لمصدر مقرب كان رجل الأعمال يفضل أن يحافظوا على سرية الزواج في الوقت الحالي، وهذا ما أثار استياءه عندما انتشرت الشائعات حول زواجهما، ومن هنا بدأت الخلافات بينهما منذ وقت مبكر.

الفنانة آمال ماهر ورجل إماراتي - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

بعد ذلك، أكدت مصادر مقربة من آمال ماهر أنها فعلاً تزوجت رجل أعمال إماراتي. أفادت المصادر بأن حفل الزفاف تم عقده قبل عدة أيام، وسافرت آمال وزوجها إلى لندن لقضاء شهر العسل.

الجدير بالذكر أن آمال، قررت نقل إقامتها إلى الإمارات في المستقبل القريب، وعلاوة على ذلك، أكد العديد من النقاد الفنيين المعروفين صحة خبر الزواج.

فكتب الناقد الفني هاني عزب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “آمال ماهر تتزوج من رجل أعمال إماراتي وتنقل إقامتها إلى هناك بعد قضاء شهر العسل في لندن”.

وفي نفس السياق كتب الناقد الفني خالد فرج، عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك” أيضًا: “زواج آمال ماهر بشكل سري من ثري إماراتي وتخطط لقضاء شهر العسل في لندن”.