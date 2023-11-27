آلام ومعاناة الفنان الراحل طارق عبد العزيز.. آخر حوار معه في برنامج “واحد من الناس”

يوم غد الإثنين وفي تمام الساعة العاشرة مساءً سوف تعرض قناة الحياة، آخر لقاء تليفزيوني مع الفنان الراحل “طارق عبد العزيز” تم تسجيله قبل موته، وذلك من خلال برنامج “واحد من الناس” الذي يذاع على قناة الحياة، مع الإعلامي الشهير “عمرو الليثي”.

الفنان الراحل طارق عبد العزيز- المصدر: "مصراوي"

وقد كشف الفنان طارق عبد العزيز خلال أحداث اللقاء عن بعض الأسرار في حياته الشخصية والمهنية، وقال طارق عبد العزيز إنه كان يعمل محاميًا، وتحدث أيضًا عن الحالة الصحية التي كان يعاني منها دائمًا، خاصة أثناء مرضه والآلام الشديدة التي كان يعاني منها بعد إجراء عملية تركيب الدعامات والقسطرة الثانية بالقلب والتي أجراها في وقت سابق، كما تحدث خلال أحداث الحلقة عن بعض الأسباب التي جعلته يبتعد عن الحياة الفنية لفترة تجاوزت الـ 6 سنوات.

كما تحدث الفنان الراحل عن السبب الذي جعله يعود مرة أخرى ويدخل إلى عالم الفن، وتحدث أيضًا عن علاقته بالفنان الكوميدي محمد هنيدي، وعلاقته بوالديه وعائلته التي تعيش في صعيد مصر وبالتحديد في محافظة سوهاج، كما ذكر الفنان الراحل زملاؤه المقربين في الوسط الفني، وعن الشخصيات التي قام بتقديمها خلال مشواره الفني بالسينما والدراما التليفزيونية.

وسوف يكون ضيف الحلقة التي ستذاع غدًا، الدكتور طارق حبيب وهو الدكتور الخاص المشرف على علاج الفنان طارق عبد العزيز والذي سيقوم أثناء اللقاء بشرح حالة الفنان طارق عبد العزيز الصحية، بالإضافة إلى الكشف عن بعض الأسرار والكواليس في حياة الفنان الفنية والشخصية.