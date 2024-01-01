آدم أم يونس.. صراع على لقب مولود مصر الأول في 2024

في أول دقيقة من كل عام في مصر، تحدث دائما منافسة فكاهية وصراع على لقب أول مولود في مصر، وفي بداية عام 2024، ومع آخر ساعات 2023، بدأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الأخبار والمنشورات عن أول مولود في 2024، نقلاً عن حسابات المواطنين في مصر.

من هو أول مولود في مصر 2024؟

من هو أول مولود في مصر 2024؟

نشر أحد المواطنين في مصر منشوراً يحتفل فيه بمولوده الجديد في 2024، آدم وكتب في المنشور:

“وده بقى أول مولود في 2024 بولادة طبيعية الساعة 12 بالظبط معاده عالساعة في السنة الجديدة، حريف من صغره مذاكر كويس.. الاسم آدم”

والغريب أنه وفي نفس الدقيقة سجل مواطن آخر بمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، ولادة يونس أول طفل في مصر لعام 2024، والذي ولد في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً أول أيام العام الجديد.

عدد سكان مصر في 2024

بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قدر عدد سكان مصر بـ 105,854,652 نسمة في عام 2023. ويأخذ هذا العدد في الاعتبار طرح الوفيات وإضافة المواليد الجدد، وبلغ عدد السكان في مصر، حتى الساعة الأولى من عام 2024، 105,854,650 نسمة، بانخفاض قدره 2 نسمة مقارنة بنهاية عام 2023، مع الأخذ في الاعتبار المواليد والوفيات، وفي عام 2023، كانت مصر صاحبة أعلى عدد من السكان في شمال أفريقيا، حيث بلغ 105.6 مليون نسمة، ويمثل هذا 7.3% من إجمالي سكان أفريقيا و1.4% من سكان العالم، لتحتل مصر المركز الـ 14 عالميا والثالثة أفريقيا من حيث عدد السكان، وفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.