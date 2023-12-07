آخر تطورات الحالة الصحية لوالدة ريهام عبد الغفور

وفقًا لمصادر مقربة، كشفت تقارير إعلامية آخر تطورات الحالة الصحية لوالدة الفنانة ريهام عبد الغفور، حيث تعافت تمامًا وخرجت منذ ساعات قليلة من المستشفى بعد تحسن صحتها.

الفنان أشرف عبد الغفور وعلى الجانب الآخر الفنانة ريهام عبد الغفور مع والدتها وسيارة الفنان الراحل بعد الحادث - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وتعرضت والدة ريهام، لحادث سير على طريق مصر إسكندرية الصحراوي باتجاه الشيخ زايد، الذي أسفر عن وفاة زوجها الفنان القدير أشرف عبد الغفور في نفس الحادث، وتم نقل الفنان الراحل إلى مستشفى زايد التخصصي حيث فارق الحياة، وتم القبض على السائق المسبب للحادث الذي وجهت له اتهامات بالقتل والإصابة، وتم حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونشرت وسائل الإعلام التقرير الطبي الخاص بوفاة الفنان أشرف عبد الغفور، بعد تعرضه لحادث تصادم بسيارة أخرى، مما أدى إلى وفاته نتيجة إصابته البالغة.

ووفقًا للتقرير الطبي، وصل الفنان إلى المستشفى في حالة حرجة وفاقدًا للوعي، وتم اشتباه في وجود نزيف حاد في المخ ونزيف داخلي في البطن، بالإضافة إلى كسور شديدة في القفص الصدري وكدمات في جسمه.