آخر تطورات الحالة الصحية للمذيع أحمد يونس بعد إصابته هو وأسرته بفيروس كورونا

أعلن المذيع والكاتب الشاب أحمد يونس، إصابته هو وأسرته بالكامل بفيروس كورونا “كوفيد 19″، من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”.

وحذر يونس، متابعيه بتوخي الحذر لعودة انتشار الفيروس في الأيام الحالية، حيث أنه أصيب هو وزوجته وأبنائه الثلاث.

وعن الحالة الصحية له ولأسرته، قال يونس: “الكل متبهدل ومحدش بيقوم من السرير” في إشارة إلى ظهور أعراض الفيروس عليهم مثل: الحمى، والإرهاق، والسعال الجاف، وآلام وأوجاع الجسم.

أحمد يونس، هو مذيع راديو وتليفزيون، من مواليد 30 يناير 1981 بالسعودية، حصل على ليسانس الآداب قسم لغة إنجليزية، وبدأ عمله في مجال الإعلام كمعد برامج، حتى أصبح واحد من أشهر مذيعي الراديو في الفترة الأخيرة.

يعتبر يونس، واحد من أوائل المذيعين الذين انطلقوا مع بداية الإذاعة الأشهر على الإطلاق “نجوم إف إم” عام 2003، حيث بدأ بتقديم فقرة “نص ساعة مع أحمد يونس”، ثم برنامج “عالقهوة” في 2009، وبرنامج “حياتنا” مع سعد الدين الهلالي.

من أشهر برامجه “كلام معلمين” الذي بدأ تقديمه بعد استقالته من إذاعة “نجوم إف إم” في نوفمبر 2015، وانتقاله إلى الراديو 9090 وحقق نجاحًا كبيرًا، ويقدم حاليًا برنامج “صباحك ومطرحك” على الراديو 9090، وهو البرنامج الذي بثت أولى حلقاته في يناير 2019.