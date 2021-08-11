آخر تطورات الحالة الصحية للمذيع أحمد يونس بعد إصابته هو وأسرته بفيروس كورونا

بواسطة أسامة مقلد

أعلن المذيع والكاتب الشاب أحمد يونس، إصابته هو وأسرته بالكامل بفيروس كورونا “كوفيد 19″، من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”.

أحمد يونس

وحذر يونس، متابعيه بتوخي الحذر لعودة انتشار الفيروس في الأيام الحالية، حيث أنه أصيب هو وزوجته وأبنائه الثلاث.

وعن الحالة الصحية له ولأسرته، قال يونس: “الكل متبهدل ومحدش بيقوم من السرير” في إشارة إلى ظهور أعراض الفيروس عليهم مثل: الحمى، والإرهاق، والسعال الجاف، وآلام وأوجاع الجسم.

أحمد يونس، هو مذيع راديو وتليفزيون، من مواليد 30 يناير 1981 بالسعودية، حصل على ليسانس الآداب قسم لغة إنجليزية، وبدأ عمله في مجال الإعلام كمعد برامج، حتى أصبح واحد من أشهر مذيعي الراديو في الفترة الأخيرة.

يعتبر يونس، واحد من أوائل المذيعين الذين انطلقوا مع بداية الإذاعة الأشهر على الإطلاق “نجوم إف إم” عام 2003، حيث بدأ بتقديم فقرة “نص ساعة مع أحمد يونس”، ثم برنامج “عالقهوة” في 2009، وبرنامج “حياتنا” مع سعد الدين الهلالي.

من أشهر برامجه “كلام معلمين” الذي بدأ تقديمه بعد استقالته من إذاعة “نجوم إف إم” في نوفمبر 2015، وانتقاله إلى الراديو 9090 وحقق نجاحًا كبيرًا، ويقدم حاليًا برنامج “صباحك ومطرحك” على الراديو 9090، وهو البرنامج الذي بثت أولى حلقاته في يناير 2019.



Avatar of أسامة مقلد
أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.