آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية سهير جودة

كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، آخر تطورات الحالة الصحية لزميلتها الإعلامية سهير جودة، التي تشاركها تقديم برنامج “الستات” الذي يعرض عبر قناة “النهار”، حيث طمأنت المشاهدين على حالتها بعدما تعرضت لوعكة صحية وغابت عن تقديم البرنامج لمدة أسبوع.

الإعلامية سهير جودة في لقطات متنوعة - مصدر الصورة: إنستجرام بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وخلال حلقة أمس الأربعاء، قالت مفيدة شيحة، أن سهير جودة تتحسن وتتعافى من الوعكة الصحية التي كانت تعاني منها في الأيام الأخيرة، وستعود قريبًا للظهور على الشاشة.

وعبّر عدد من متابعي ومشاهدي برنامج “الستات” عن قلقهم وتمنياتهم بالشفاء العاجل للإعلامية الشهيرة سهير جودة، بعد غيابها عن حلقات البرنامج الماضية.

الجدير بالذكر أن الإعلامية سهير جودة، أجرت مؤخرًا مقابلة مع الفنان القدير رشوان توفيق، نظرًا لتعرضه لعدة وعكات صحية في الفترة الأخيرة، ونشرت هذا الحوار عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، واشتملت المقابلة على حديثهما عن ذكريات والدته قبل وفاتها، بالإضافة إلى علاقته بوالده.