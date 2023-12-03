آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية أسما إبراهيم

تحدثت الإعلامية الرائعة أسما إبراهيم إلى جمهورها لتطمئنهم على حالتها الصحية بعد تجربة صحية غير متوقعة في الأيام الماضية، وفي تصريحات صحفية أكدت أنها الآن بخير وأنها تلقت العلاج المناسب وغادرت المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات القليلة الماضية.

الإعلامية أسما إبراهيم تتعرض لوعكة صحية مفاجئة - مصدر الصورة: إنستجرام بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

كانت أسما إبراهيم، قد نشرت صورة ليدها أثناء تلقيها العلاج في أحد المستشفيات عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعبرت عن امتنانها الكبير لله على تحسن حالتها الصحية.

وفي سياق آخر، نالت الإعلامية أسما إبراهيم جائزة “Falcon of The Year” في مهرجان ضيافة الذي أقيم في دبي في نوفمبر الماضي، وذلك لموهبتها وتميزها كواحدة من أكثر الشخصيات المؤثرة في مجال الإعلام.