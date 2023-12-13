آخر تطورات الحالة الصحية لـ المخرج أحمد البدري

كشف الفنان شريف إدريس آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري، بعد تعرضه خلال الأيام الماضية لأزمة صحية، نتج عنها بتر ساقه الشمال.

المخرج أحمد البدري - صورة أرشيفية

وكتب شريف إدريس عبر حسابه الشخصي الفيسبوك: الحمد لله أخويا أحمد البدري أحسن، ولكن هو لسه محجوز في المستشفى لحد ما السكر يتظبط والحالة الصحية تتحسن، وشكرا لكل الأصدقاء اللي بيطمنوا عليه، ولكل شخص بيدعي لأحمد.

يذكر أن خضع المخرج أحمد البدري لعملية بتر في قدمه في مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، وذلك بسبب جرح شديد مع مرض السكر تسبب بحدوث مضاعفات.