“آخرهن نيللي كريم”.. نجمات تزوجن برجال أصغر منهن

رفعت عدد من النجمات شعار “العمر مجرد رقم” بعد إعلان الزواج من رجال أصغر منهن، وآخرهن النجمة نيللي كريم التي احتفلت بزفافها في النصف الأول من شهر أغسطس الجاري.

ولم تكن نيللي كريم الحالة الأولى، لكن سبقها العديد من النجمات منذ زمن الأبيض والأسود، وفيما يلي نستعرض قائمة النجمات اللواتي تزوجن برجال أصغر منهن:

نيللي كريم وهشام عاشور

احتفلت الفنانة نيللي كريم، بزواجها من لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، في 11 أغسطس 2021، بمنتجع هاسيندا باي في الساحل الشمالي، وتفاجئ الجمهور بفارق السن بينهما الذي يصل إلى 7 سنوات، حيث أن نيللي كريم تبلغ 46 سنة، وهشام عاشور يبلغ 39 سنة.

غادة عبد الرازق وهيثم زينتا

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، عن زواجها رسميًا من مدير التصوير هيثم زنيتا، في مايو 2020، بعد 6 سنوات من ارتباطهم، ونزل الخبر كالصاعقة على جمهورها بسبب فارق السن بينها وبين زوجها الذي يصل إلى 10 سنوات.

أنغام وأحمد إبراهيم

أعلنت المطربة أنغام في فبراير 2019، عن زواجها من الموزع الموسيقي الشاب أحمد إبراهيم، الذي يصغرها بـ 11 عامًا، وهو ما تسبب في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

سمية الخشاب وأحمد سعد

احتفلت الفنانة سمية الخشاب، في أكتوبر 2017 بزواجها من المطرب أحمد سعد، الذي يصغرها بـ 5 سنوات، وانفصلت عنه بعد حوالي 18 شهر فقط.

مي كساب وأوكا

تزوجت الفنانة مي كساب، من مغني المهرجانات محمد صلاح، الشهير بـ “أوكا”، الذي يصغرها بـ 10 سنوات، في 2015، وانجبت منه ثلاثة أبناء: فريدة، وداليدا، ونوح.

هيفاء وهبي وأحمد أبو هشيمة

في عام 2009 تزوجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وكان يصغرها بـ 3 سنوات، وانفصلت عنه في 2012 دون الكشف عن سبب الطلاق.

ليلى غفران وأنس دعية

في مفاجأة من العيار الثقيل تزوجت المطربة المغربية ليلى غفران في عام 2005، من المخرج أنس دعية، الذي كان في عمر ابنتها، حيث كان يصغرها بحوالي 30 سنة، وانفصلت عنه في أواخر عام 2007.

سعاد حسنى وزكي فطين عبد الوهاب

بعد انفصالها عن المخرج علي بدرخان، تزوجت الفنانة سعاد حسني، عام 1981 من زكي فطين عبد الوهاب، طالب السنة النهائية في معهد السينما حينذاك، نجل الفنانة ليلى مراد، والمخرج فطين عبد الوهاب، وكان يصغرها بحوالي 19 سنة، واستمر الزواج عدة أشهر فقط.

تحية كاريوكا ورشدي أباظة

تزوجت الفنانة تحية كاريوكا، 17 مرة، لتصبح صاحبة أكبر رقم قياسي في عدد الزيجات بين الفنانات، ويعتبر رشدي أباظة هو الزوج رقم 8 في حياتها، وكان يصغرها بـ 11 عامًا.

فاتن حمامة وعمر الشريف

بعد طلاقها من زوجها الأول عز الدين ذو الفقار، تزوجت الفنانة فاتن حمامة من الفنان عمر الشريف الذي يصغرها بـ 11 شهر فقط، في 1955، واستمر زواجهما حتى 1974.