“آخرهن سما المصري”.. فنانات دخلن السجن لأسباب مختلفة

منذ عام ونصف تقريبًا ألقت قوات الأمن القبض على الفنانة سما المصري، وتمت إحالتها للتحقيق بعد نشرها صور وفيديوهات فاضحة، تحرض على الفسق والفجور، ليتم إيداعها في سجن القناطر الخيرية الذي لم تغادره حتى الآن.

ولم تكن سما المصري، أول فنانة تدخل السجن، فهناك العديد من الفنانات اللاتي تصدرت أسمائهن صفحات أخبار الحوادث بالجرائد والمجلات، على مر العصور.

وفيما يلي نستعرض قائمة بأسماء أشهر الفنانات اللاتي دخلن السجن لأسباب مختلفة:

زوزو ماضي

قضت الفنانة الراحلة زوزو ماضي 249 يومًا داخل السجن، قبل أن تبرأها المحكمة من قضية مخدرات كبرى في منتصف الخمسينيات، كان مجموع أحكامها 181 عامًا، وغرامات 22 ألف جنيه، وحكم على زوجها حينها بالأشغال الشاقة المؤبدة.

ميمي شكيب

في منتصف السبعينيات، ألقي القبض على الفنانة الراحلة ميمي شكيب، برفقة عدد من الفنانات الشابات، بتهمة إدارة منزلها للأعمال المنافية للآداب، وهي القضية التي عرفت باسم “الرقيق الأبيض”، وحصلت بعد مرور حوالي 6 أشهر على البراءة.

ماجدة الخطيب

دخلت الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب، السجن مرتين، الأولى في قضية دهس طالب بسيارتها مما أدى إلى وفاته، والثانية بعد ضبطها بصحبة عدد من أصدقائها أثناء تعاطيهم المخدرات.

عايدة رياض

في 1982 اتهمت الفنانة عايدة رياض، في قضية آداب أطلق عليها اسم “الكومبارس” وتم القبض عليها، وقضت المحكمة بحبسها لمدة عام، وبعد قضاء 3 أشهر داخل سجن القناطر، برأتها محكمة الاستئناف وخرجت من السجن.

سحر حمدي

تعرضت الفنانة والراقصة المعتزلة سحر حمدي، للحبس بسبب اعتدائها على رجل مرور، وقضت أسبوعين داخل السجن.

حنان ترك ووفاء عامر

القضية الأشهر على الإطلاق، عندما ألقت قوات الأمن القبض على الممثلتين حنان ترك ووفاء عامر، بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب، ولكن المحكمة برأتهما فيما بعد.

وفاء مكي

تم حبسها في 2001 بتهمة تعذيب وهتك عرض خادمتها.

دينا الشربيني

في أواخر عام 2013 ألقي القبض على الفنانة دينا الشربيني، داخل شقة بالزمالك بسبب تعاطي المخدرات.

نهى العمروسي

منذ 7 سنوات ألقت مباحث قسم قصر النيل، القبض على الفنانة نهى العمروسي و11 من أصدقائها داخل جاليري بمنطقة الزمالك، بتهمة تعاطي المخدرات.

غادة إبراهيم

في فبراير 2016 ألقي القبض على الفنانة غادة إبراهيم، بتهمة إدارة 3 شقق سكنية تملكها للأعمال المنافية للآداب.

نيفين مندور

بطلة فيلم “اللي بالي بالك” أمام النجم محمد سعد، والتي عرفها الجمهور من خلال دور “فيحاء” الذي قدمته بالفيلم، ألقي القبض عليها مرتين، الأولى في 2013 والثانية في 2016 بتهمة تعاطي المخدرات.

ميرهان حسين

في أوائل عام 2019 قضت محكمة جنح مستأنف الهرم بحبس الفنانة ميرهان حسين، لمدة أسبوعين في قضية “كمين الهرم” التي اتهمت فيها ضابطي الشرطة بهتك عرضها والتحرش بها، والتعدي عليها بالضرب، فيما اتهما ضابطي الشرطة باعتداءها عليهما تحت تأثير الخمر واقتحام الكمين الأمني بسيارتها، وتم ترحيلها لسجن القناطر لتنفيذ الحكم، بعد أن سلمت نفسها لقسم شرطة الهرم.

منى فاروق وشيما الحاج

في أوائل 2019 ألقي القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح، بعد تداول فيديو لهما على الإنترنت.