الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة يحضران مراسم دفن قوة دفاع البحرين ويقدمان واجب العزاء

نعت قوة دفاع البحرين صباح أمس الاثنين عددًا من رجالها الذين قدموا أرواحهم فداءًا للوطن، وقدمت خالص المواساة والعزاء إلى عائلات الشهداء سائلين الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والأبرار والصديقين ويتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل.

صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة يقدم واجب العزاء في شهداء الواجب _ مصدر الصور: وكالة الأنباء البحريني

استشهاد رجال من قوة الواجب

استشهد أمس الاثنين الموافق الـ 25 من سبتمبر الجاري ضابطًا وفرد من قوة الواجب خلال تأديتهم لواجبهم الوطني في الدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وجاء ذلك ضمن قوات التحالف العربي؛ من أجل المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، كما يوجد عدد من الجرحى والمصابين أيضًا.

كان ذلك جراء الهجوم الغادر الذي قام به الحوثيين بإرسال طائرات هجومية على المواقع الخاصة بقوة الواجب البحرينية التي تقع على الحدود الجنوبية مع أراضي المملكة العربية السعودية، وذلك جاء على الرغم من توقف العمليات العسكرية ما بين أطراف الحرب الموجودة في اليمن.

مراسم دفن شهداء الواجب

أدى ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ صلاة الجنازة على شهداء الواجب وحضر مراسم دفنهم، وقدم واجب العزاء لذوي الشهداء، كما أكد على تضحيات شهداء الوطن الذين رسخوا أسمى قيم العطاء وأروع معاني الولاء والبطولة أثناء تأديتهم واجبهم الوطني من أجل نصرة الحق.

كما أعرب سموه عن اعتزازه بهذه التضحيات المشرفة التي يقدمها شهداء الواجب بكل شجاعة، سائلاً الله عز وجل أن يرحمهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جنانه مع الصديقين والشهداء، ويلهم ذويهم الصبر، ودعى للمصابين بالشفاء العاجل، وقد رافق سموه كل من: