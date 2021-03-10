وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الهاشمي جعبوب، يشرف على تكريم الطلبة المتخرجين من المدرسة العليا للضمان الإجتماعي

بواسطة مباركة أوران

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الهاشمي جعبوب، على مراسم حفل تخرج الدفعة الخامسة للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي.
وقد تكريم الطلبة الأوائل المتفوقين على الدفعة الخامسة لطلبة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي المتخرجين، من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الهاشمي جعبوب، رفقة السيدة هيام بن فريحة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين والسيد عبد الباقي بن زيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد عبد الرحمن بن بوزيد، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الهاشمي جعبوب، يشرف على تكريم الطلبة المتخرجين من المدرسة العليا للضمان الإجتماعي 4 10/3/2021 - 2:29 م

وألقى السيد  وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الهاشمي جعبوب، كلمة خلال مراسم حفل تخرج الدفعة الخامسة لطلبة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وجاء في مضمونها ما يلي :
“إنني مدرك أن تحقيق الأهداف المسطرة من طرف القطاع يرتكز أساسا على العنصر البشري الكفؤ صاحب الهمة والوطنية المتقدة والمؤمن برسالة المؤسسة التي ينتمي إليها وبقداسة خدمة الآخر.”

وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الهاشمي جعبوب، يشرف على تكريم الطلبة المتخرجين من المدرسة العليا للضمان الإجتماعي 1 10/3/2021 - 2:29 م

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“يتضمن برنامج الوزارة عصرنة ورقمنة كل القطاع والهيئات التابعة له، وذاك من أجل القضاء على البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية بإضفاء الشفافية والمساواة بين المرتفقين والردود على إنشغالات المواطنين في أقصر الآجال، وهذا ما أحرص عليه وما أنا عازم على تحقيقه.”

و سميت الدفعة الخامسة المتخرجة لطلبة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي على المجاهد والمناضل الفقيد بشير بومعزة، باعتباره أول وزير للعمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1962- 1963.

وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الهاشمي جعبوب، يشرف على تكريم الطلبة المتخرجين من المدرسة العليا للضمان الإجتماعي 2 10/3/2021 - 2:29 م
بتكريم عائلة المجاهد والمناضل الفقيد بشير بومعزة

وبالمناسبة قام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الهاشمي جعبوب، بتكريم عائلة الفقيد عرفانا وتقديرا لجهاده وتضحياته الجسام في سبيل تحرير الجزائر وخدمتها وخدمة قطاع العمل والشؤون الاجتماعية، إستلم التكريم نيابة عن عائلة الفقيد نشير بومعزة السيد الأمين العام.

وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الهاشمي جعبوب، يشرف على تكريم الطلبة المتخرجين من المدرسة العليا للضمان الإجتماعي 3 10/3/2021 - 2:29 م
صورة جماعية لطلبة الدفعة الخامسة المتخرجين رفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الهاشمي جعبوب، بمناسبة حفل تخرج الدفعة
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مباركة أوران

كاتيا كاتبة جزائرية حاصلة على بكالوريوس في العلوم الإقتصاد ،عاملة في مؤسسة تعليمية،كاتبة محتوى فى نجوم مصريه
لدي خبرة في كتابة المقالت في عديد المواقعة وتمكنة في عدة موضوعات منها :
اخبار الجزائر
الاخبار التقنية
الاخبار العالمية والعربية


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