وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الهاشمي جعبوب، يشرف على تكريم الطلبة المتخرجين من المدرسة العليا للضمان الإجتماعي

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الهاشمي جعبوب، على مراسم حفل تخرج الدفعة الخامسة للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي.

وقد تكريم الطلبة الأوائل المتفوقين على الدفعة الخامسة لطلبة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي المتخرجين، من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الهاشمي جعبوب، رفقة السيدة هيام بن فريحة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين والسيد عبد الباقي بن زيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد عبد الرحمن بن بوزيد، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وألقى السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الهاشمي جعبوب، كلمة خلال مراسم حفل تخرج الدفعة الخامسة لطلبة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وجاء في مضمونها ما يلي :

“إنني مدرك أن تحقيق الأهداف المسطرة من طرف القطاع يرتكز أساسا على العنصر البشري الكفؤ صاحب الهمة والوطنية المتقدة والمؤمن برسالة المؤسسة التي ينتمي إليها وبقداسة خدمة الآخر.”

“يتضمن برنامج الوزارة عصرنة ورقمنة كل القطاع والهيئات التابعة له، وذاك من أجل القضاء على البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية بإضفاء الشفافية والمساواة بين المرتفقين والردود على إنشغالات المواطنين في أقصر الآجال، وهذا ما أحرص عليه وما أنا عازم على تحقيقه.”

و سميت الدفعة الخامسة المتخرجة لطلبة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي على المجاهد والمناضل الفقيد بشير بومعزة، باعتباره أول وزير للعمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1962- 1963.

وبالمناسبة قام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الهاشمي جعبوب، بتكريم عائلة الفقيد عرفانا وتقديرا لجهاده وتضحياته الجسام في سبيل تحرير الجزائر وخدمتها وخدمة قطاع العمل والشؤون الاجتماعية، إستلم التكريم نيابة عن عائلة الفقيد نشير بومعزة السيد الأمين العام.