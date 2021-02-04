وزير التعليم العالي والبحث العلمي يؤكد : حضور الطلبة إلى الجامعة ليس إجباري

أصدر وزير التعليم العالي، مراسلة تحمل رقم 55، تتعلق بتحديد الأحكام الاستثنائية وإنتقال الطلبة للموسم الجامعي الحالي 2020/2021.

وجاء في المراسلة، أنه قد تم اعتماد نمط التعليم الهجين أو المختلط الذي يجمع بين نمطي التعليم عن بعد والتعليم الحضوري.

مضيفة إن التعليم عن بعد أسلوب تعليمي معتمد ضمن منظومة التكوين العالي.

وأكدت المراسلة، إن حضور الطلبة لمختلف الأنشطة التعليمية ليس إجباريا، بإستثناء بعض الأعمال التطبيقية، والورشات أو التربصات.

كما يمكن ضمان دروس الدعم المبرمجة في السنة الأولى دكتوراه عن بعد.

وبالنسبة لحالات الغياب المبررة بدواعي القوة القاهرة المقبولة، فيتم اعتمادها لعدة أسباب منها المرض والحجر الصحي وتعليق نشاط ووسائل النقل وغلق الحدود.

هذا ويمكن للطالب الاستفادة من العطلة الأكاديمية الاستثنائية لدواعي شخصية من تعب نفسي ونقص الوسائل الكفيلة بمتابعة التعليم.

وحسب المراسلة، فإن تقييم الطلبة يمكن أن يجرى حضوريا أو عن بعد أو عن طريق الأعمال المنجزة من طرف الطلبة.

وتنظم مناقشات مذكرات نهاية السنة وفق طرق مناسبة تحددها الفرق البيداغوجية، مع مراعاة الوضعية الصحية.

وأشارت المراسلة، إلى أنه وفي حالة تعذر إجراء مناقشة المذكرة، يتم تقييم المذكرة من طرف المشرف وممتحنين اثنين.



أما بالنسبة لانتقال الطلبة في نظام اليسانس والماستر والدكتوراه “ل م د”، فقد حددتها المراسلة كما يلي:

يتم الانتقال من الأولى ليسانس إلى الثانية إذا تحصل الطالب على مجموع 30 رصيد “مع خصم أرصدة المواد غير المنجزة” موزعة بين السداسيين.

ويتم الانتقال من الثانية ليسانس إلى الثالثة إذا تحصل الطالب على مجموع 90 رصيد “مع خصم أرصدة المواد غير المنجزة”، دون الأخذ بعين الإعتبار المواد الأساسية المقررة.

ويتم الانتقال من الأولى ماستر إلى الثانية ماستر إذا تحصل الطالب على مجموع 45 رصيد “مع خصم أرصدة المواد غير المنجزة”، دون الأخذ بعين الاعتبار المواد الأساسية المقررة.



وأشارت مراسلة الوزير، إلى أنه يسمح بالتعويض بين الوحدات التعليمية لطلبة سنة أولى ماستر.

أما بالنسبة لطلبة المدارس العليا والنظام الكلاسيكي، فلا تؤخذ بعين الاعتبار في انتقال الطالب النقطة الإقصائية للمادة المحصل عليها خلال السنة الجامعية 2020/2021.

وبالنسبة للطلبة المسجلين لنيل شهادات الدراسات الطبية الخاصة، فيكتسي الامتحان النهائي طابعا اقصائيا وترتيبيا.

ويتم اعتماد التعويض بين العاملات المحصل عليها في الاختبارات النظرية والتطبيقية شريطة إن لا تقل كلتا العلامتين على 5/20.