وزارة الداخلية تتجه إلى فتح مناصب مالية جديدة خاصة بعمال عقود ما قبل التشغيل بالجماعات المحلية، ومشكلة وزارة التربية في إدماج أصحاب الشهادات

التعليمة الاخيرة لوزارة الداخلية صادرة من مصالح ذات الوزارة و قد قام بنشرها قبل أيام السيناتور “عبد الوهاب بن زعيم” وتداولتها العديد من الصفحات على السوشيال ميديا.

مضمون التعليمة أشارت إلى ضرورة الإنتهاء من عمليات التحيين و الإحصاء و سيجري تحرير هذه المناصب المالية الجديدة بعد أن تم رصد إعتمادات مالية لها.

مديريات الإدارة المحلية قد إنتهت من عملية تحيين القوائم و إدراجها في قاعدة بيانات خاصة بالقطاع ، وبالتالي فالخطوة المقبلة يُتوقع أن تكون بفتح هذه المناصب المالية.

مشكلة وزارة التربية في إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل

لماذا لا تتخذ وزارة التربية اجراءات استثنائية لإدماج عقود ما قبل التشغيل المتحصلين على شهادات تعليمية مثل اللغات و الأدب في قطاع التربية ، نحن نعلم ان نقابات التعليم ضغطت على وزارة التربية لعدم الموافقة على إدماج هذه الفئة كأساتذة و الغريب ان وزارة التربية قبلت هذا الطلب بكل سرور، متناسية ان هذه الفئة عملت في سلك التعليم و قدمت الكثير. و لازالت تقدم ( اساتذة، اداريين ).

النقابة المتخلة ليست سلطة تشريعية و لا سلطة تنفيذية و لا سلطة قضائية حتى تتحكم في وزارة بأكملها، اللهم هناك ما يحاك خلف الكواليس و لا نعلم عنه شيئا.

لماذا لا تهتم النقابات بالمشاكل الأساسية للأساتذة، فهناك من الاساتذة من تعرض للتعنيف، اضافة الى الاكتظاظ داخل الاقسام و الحالة المزرية التي يقدم بها الأستاذ درسه، اضافة الى اجبار الاستاذ على تدريس مرضى التوحد داخل القسم و هنا يصعب على الأستاذ تقديم درسه للتلاميذ، اضافة الى مشاكل كثيرة لا تعد و لا تحصى.

فتحنا هذا الباب متمنين من وزير التربية الحالي ان ينظر لهذه الفئة بكل جدية، كونها فئة تستطيع ان تقدم الكثير لقطاع التربية.