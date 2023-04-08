نسيم ضيافات الوزير الجزائري.. ما هي تهمته ومعلومات هامة عنه

اليوم تطالعنا وكالات الأنباء الجزائرية وبعض المواقع العربية بخبر اتهام الوزير الجزائري نسيم ضيافات في عدة قضايا ، وعقب انتشار الخبر مباشرة بدأت عمليات بحث كبيرة عنه، حيث يبحث الجميع عن تهمته، ومعرفة من هو، ومعلومات عنه، ونحن نوضح لكم كافة التفاصيل المهمة من خلال التقرير التالي:

في البداية دعونا نعرفكم به، وهو المولود في مدينة سطيف الجزائرية في 24 من تموز/ يوليو عام 1983 ويبلغ من العمر 40 عاماً، تخرج من الجامعة، وحصل على أجارة في اللغة الفرنسية عام 2009.

تهمة نسيم ضيافات ماهي

وكان تمثيل الوزير الشاب نسيم ضيافات أمام القضاء الجزائري اليوم، هو تهمته في عدة قضايا، كلها بحسب ما نشر عنه اليوم ” قضايا فساد” وتتم محاكمته والتحقيق معه عن التهم الموجهة إليه.

نسيم ضيافات يعاقب بالحبس

أمر قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الاقتصادي و المالي بسيدي أمخمد بإيداع الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول. المكلف بالمؤسسات المصغرة ضيافات نسيم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة ومعه 5 من معاونيه.

من هو نسيم ضيافات؟