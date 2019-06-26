نتيجة البيام 2019 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات برقم التسجيل

تعلن نتيجة البيام 2019 عبر موقع وزارة التربية الوطنية الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، موقع نتائج طلاب الجزائر برقم التسجيل، بعد إعلان وزير التربية الوطنية موعد ظهور نتيجة التعليم المتوسط 2019 دورة جوان، وعقب انتهاء اعمال التصحيح والمراجعة والرصد والتي تجري على قدم وساق في المراكز المختصة، تمهيدا لعرض نسب النجاح واعلى المعدلات بن نتائج الطلاب

وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد حدد يوم 1 جويلية كموعد ظهور نتائج البيام 2019 بجميع الولايات، في الجزائر العاصمة وقسطنطنية، وتيزي وزو، وجيجيل، وتلمسان، ووهران وغيرها من 48 ولاية جزائرية، وبالتالي نحن ننتظر ان تعلن وزارة التربية والوطنية عن الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط من موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات برقم التسجيل.

تاريخ نتائج شهادة التعليم المتوسط

وزير التربية الوطنية حديث صحفي، مواعيد ظهور نتائج شهادات طلاب الجزائر في الشهادات، حيث ظهرت بالفعل نتيجة شهادة التعليم الابتدائي السانكيام، مطلع شهر يوليو 2019 ستعلن نتيجة شهادة التعليم المتوسط 2019، حيث جاء تاريخ نتائج البيام في يوم 1-7-2019، من خلال الموقع الالكتروني لنتائج وزارة التربية والوطنية، موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات برقم التسجيل والرقم السري .

رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

كيفية استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 من رابط موق الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ستكون بالدخول على الرابط bem.onec.dz ثم ادخال رقم التسجيل الموجود على استدعاء التعليم المتوسط، والرقم السري أو رمز التحقق، وستعلن وزارة التربية الوطنية عن تفاصيل نسب النجاح قريباً.

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