إعلان نتائج شهادة التعليم الثانوية 2019 في الجزائر اليوم، من خلال عدة طرق منها موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، كما يمكن استظهار نتائج بكالوريا الجزائر عبر التواصل مع مؤسسات التعليم بجميع الولايات في نفث توقيت ظهور النتائج على شبكة الإنترنت، ومن خلال الاتصال على رقم نتائج البكالوريا 2019 المجاني للحصول على المعدلات حتى تتوافر إمكانية استخراج و سحب كشف نقاط الباك لاستكمال أوراق التسجيلات الجامعة للعام الدراسي المقبل.

اليوم الخميس 18 يوليو 2019 وعند الساعة 6 مساءً بتوقيت الجزائر، تنطلق عملية استظهار نتائج البكالوريا دورة جوان 2019، بعد إعلان وزارة التربية الوطنية تقديم الموعد بمدة يومين عن الموعد القديم والذي كان يشير إلى يوم 20 جويليه، وبالتالي سنكون على موعد بعد ساعات قليلة لتوضيح نسبة النجاح العامة، وأسماء الطلاب من تحصلوا على أعلى المعدلات من بين المتمدرسين والأحرار، وفق ما سيتوافر من بيانات حول نتائج شهادة التعليم الثانوية 2019 في الجزائر بعد قليل.

استظهار نتائج شهادة التعليم الثانوي 2019

وزارة التربية الوطنية أعلنت عن روابط استظهار نتائج شهادة التعليم الثانوي دور جوان 2019، وهي دون تفكير من خلال بوابة النتائج الرسمية لطلاب الجزائر على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات برقم التسجيل والرقم السري، على أن توافر إمكانية سحب كشف نقاط نتائج البكالوريا 2019 عقب مرور ثلاثة ايام أي تقريبا مساء يوم الأحد المقبل.

مرفق بعالية بلاغ وزارة التربية الوطنية حول كافة الإجراءات المتخذة نحو إظهار نتائج الباك 2019.

نتائج البكالوريا 2019

بلاغ وزارة التربية الوطنية أشار كذلك للطرق البديلة لاستخراج النتائج منها الرقم الهاتفي *567# عبر الرسائل النصية أو من مقر مؤسسات التعليم في كل ولاية، وبالتالي يسهل عملة التعرف على المعدلات بدون عناء لحين انتهاء فترة أو ذروة عمليات الاستظهار الإلكترونية.