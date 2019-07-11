موعد إعلان نتائج البكالوريا في الجزائر 2019

أعلن وزير التربية الجزائري السيد عبد الحكيم بلعابد، في إطلالة على الإذاعة الوطنية، أنه بإمكان المترشحين للبكالوريا 2019 ، الإطلاع على نتائجهم بداية من 20 جويلية 2019، حيث يتم الأن تصحيح الأوراق بعد مراجعتها، بعد عملية تشفير وتجميع أوراق الإجابات، لتتم بعدها عملية إعلان النتائج وبعدها مباشرة يتم فتح موقع التسجيلات الجامعية لإختيار التخصصات.

أما عن الموقع اللازم للإطلاع على نتائج البكالوريا 2019 فهو http://bac.onec.dz/ ، ومن هنا يمكن لجميع المترشحين الدخول إلى الموقع والإطلاع على نتائجهم، أما عن كيفية الإطلاع فهي كالأتي :

الدخول إلى موقع إعلانات النتائج

إدخال الرقم السري

إدخال رقم التسجيل

الإجابة على السؤال

إستظهار النتيجة

وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح للجميع

موعد إعلان نتائج البكالوريا 2019

خاض المترشحون لشهادة البكالوريا 2019، على مستوى جميع ولايات الجزائر 48، حيث كانت بداية الإمتحانات يوم الأحد 16 جوان 2016، وإنتهت بعد ثلاثة أيام للشعب الأدبية، و بعد خمسة أيام بالنسبة للشعب العلمية، أي يوم ال21 جوان 2019، وعرفت تشديدات أمنية مشددة، حيث تم الإستعانة بالألاف من عناصر الشرطة والألاف من الأساتذة المراقبين لدورة الإمتحان، لتجنب الغش في الإمتحانات، ولضمان سير الإمتحان في جو هادئ يساعد التلاميذ على إجرائه في أفضل الظروف، كما تم قطع الأنترنت في كامل ربوع الجزائر والتشويش عليها، طيلة أيام الإمتحان الخمسة، مما خلق تذمرا كبيرا وسط المواطنين الذين إستاؤوو من هذه العملية