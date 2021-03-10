ملخص ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون في احتفالية اليوم العالمي للمرأة

ألقى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون خطاء على الامة الجزائرية بمناسبة إحتفالية اليوم العالمي للمرأة، وعليه قررت ان اضع بين أيديكم مجمل وملخص ما جاء في هذا الخطاب والذي جاء كالآتي :

مرت بلادنا سنة 2020 بأزمة صحية صعبة وأبانت هذه المرحلة المرهقة عن تجذر التضامن والتكافل لدى الشعب الجزائري الأبيّ، كما أكدت تلاحم المجتمع، مما مكننا والحمد لله من قطع أشواط كبيرة في معركة مجابهة الوباء وتحقيق انتصارات متتالية بفضل جهود متكاتفة ومستمرة.

نحن ماضون في اتخاذ التدابير التي من شأنها التخفيف من آثار الجائحة بمساهمة الجميع، لا سيما فعاليات المجتمع المدني، وأنتن من ركائزه الفاعلة في كل فضاءات النشاط الجمعوي

جهدنا لا ينقطع في هذه المرحلة الحاسمة لوضع أسس الانطلاق في عهد جديد خالٍ من الفساد بكل مظاهره.

يستوجب ذلك بعث حركية حقيقية لاستدراك الوقت واستكمال ما باشرناه منذ أن شرّفنا الشعب بثقته وحمّلنا أمانة تحقيق تطلعاته وآماله المنبثقة من الحراك المبارك الأصيل ..

إننا لماضون بعون الله في الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها، ولقد كانت المرأة الجزائرية حاضرة في صميم هذا المسعى الوطني.

ستكون المرأة أكثر حضورا وقوة بما تحقق لها في الدستور، حيث عززت أحكامه مكانتها لا سيما في مجال التمكين السياسي والمشاركة في الإنعاش الاقتصادي والسعي إلى تجسيد مبدأ المناصفة في تولي المسؤوليات، فضلا عن إقرار حمايتها من جميع أشكال العنف.

إنني أؤمن تماما بأن بنات الجزائر تحدوهن إرادة وطنية قوية للانخراط في نهج البناء المؤسساتي بكل أبعاده.

لبناء المؤسساتي ينبغي أن يكون متبوعا بمرافقة دائمة وتقييم منتظم للنتائج، ضمن مقاربة تكاملية مع الجهود المبذولة للتكفل بمناطق الظل في كل ربوع الوطن.

دعو إلى تآزر سواعد بنات وأبناء الجزائر في وقت لا تخفى فيه نذر الشؤم ومعاول الهدم التي مآلها – لا محالة – الخيبة والاندحار.

نذر الشؤم ستندحر أمام عزم الشعب على الانتقال بالجزائر من خلال مؤسسات الدولة إلى تعزيز الديمقراطية والشفافية وضمان الحريات وأخلقة الحياة العامة ونشر السكينة.

أتوجه إليكن بخالص التهاني، واثقا في كفاءات وقدرات بناتنا وأخواتنا، ومجددا لهن بهذه المناسبة كل الدعم لإنجاح استحقاقات حاسمة منتظرة، في مسار بناء الجزائر الجديدة.