مدارس أشبال الأمة تحقق نتائج ممتازة في امتحانات شهادة التعليم المتوسط

حققت تلاميذ مدارس أشبال الأمة المتمدرسين في الولايات التالية ولاية بشار و ولاية الأغواط و ولاية باتنة و ولاية بجاية نتائج ممتازة في امتحانات هذا الموسم لـ شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2019 بنسبة نجاح فاقت 99%، حسب ما نقله إعلان لوزارة الدفاع الوطني يم الثلاثاء الماضي.

وورد في التقرير “انه خلف الإعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2019، قيدت دفعات مدارس أشبال الأمة لكل من الولايات التالية ولاية بشار و ولاية الأغواط و ولاية باتنة و ولاية بجاية هذا العام نتائج ممتازة، حيث حصل طلاب أشبال الأمة إل 299 نتائج خيالية بنسبة نجاح 99,33% بمعدل عام يقدر بــ 15.20/20 حيث تحصل منهم 15 طالبا على الشهادة بتقدير امتياز و 93 طالبا بدرجة جيد جدا و112 طالبا بدرجة جيد، فيما تحصل بقية الطلاب على درجة قريب من الجيد”.

وأضاف ذات المصدر أن “هذه النتائج الرائعة تعكس المجهودات الهائلة لأشبال الأمة وتؤكد كذلك على الرعاية المتواصلة والأهمية الكبيرة التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمدارس أشبال الأمة، كما تظهر كذلك المستوى الجيد الذي تتسم به مدارس أشبال الأمة وكذلك اجتهاد وحبي الأساتذة والإطارات المكلفة بتعليمهم وكذلك الظروف الحسنة التي سخرت من طرف الجيش الوطني لهذه المدارس”.

وبهذه الفرصة، تقدم أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بالتهاني والتقدير الطلاب وكذلك الذين شاركوا في تحقيق هذه النتائج الممتازة لطلاب أشبال الأمة.