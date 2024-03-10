ما هي عروض اتصالات الجزائر في شهر رمضان المبارك لعام 2024/1445؟

تم الكشف عن عروض اتصالات الجزائر في شهر رمضان المبارك لعام 1445، وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدت اليوم الأحد 10 مارس 2024، بمقر مديريتها العامة بالجزائر العاصمة، وحسب بيان اتصالات الجزائر، يمثل الإعلان الأول في العروض الترويجية الخاصة والحصرية الموجهة لعملائها خلال شهر رمضان المبارك، وفي هذا المقال نستعرض عروض اتصالات الجزائر لشهر رمضان المبارك.

المصدر جريدة البلاد بتصرف الكاتب أيمن إسماعيل موقع نجوم مصرية

عروض اتصالات الجزائر في شهر رمضان المبارك

يمكن للمشتركين الاستفادة من عروض Idoom Fibre، Idoom ADSL و Idoom VDSL، حيث الهدايا تصل إلى 30 يوم إنترنت مقدمة عند الانتقال إلى سرعة تدفق أعلى.

تختلف الهدية الممنوحة اعتمادًا على تاريخ الانتقال إلى سرعة تدفق أعلى، حيث تتراوح ما بين 30 يومًا في حالة الانتقال إلى تدفق أعلى بين اليوم الأول واليوم السابع من رمضان و 23 يومًا في حالة ما إذا تم الانتقال إلى سرعة تدفق أعلى بين اليوم الثامن واليوم الرابع عشر من الشهر الكريم.

يستفيد عملاء Idoom 4GLTE من 1000 جيغا (1 تيرا) حجم إنترنت مهدى لكل عملية دفع أو تعبئة بقيمة 1500 دج.

عروض Idoom Fixe: يمكن التمتع بمكالمات غير محدودة وتوفير المال على اتصالات المحمولة والدولية.

تقدم اتصالات الجزائر حلًا جديدًا لعملائها الخواص وتتيح لهم تعبئة اشتراكات الإنترنت وتسديد فواتير الهاتف الثابت عبر شبكة البريد الجزائرية.

اتصالات الجزائر تعلن مواقيت عمل الوكالات التجارية في رمضان

أعلنت اتصالات الجزائر عن مواقيت خدمة وكالاتها التجاري خلال شهر رمضان جاء ذلك وفق ما نشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت عن مواقيت عمل وكالاتها التجارية خلال شهر رمضان ستكون كالتالي:

من السبت إلى الخميس من 08.30 ص إلى 17.30 م، بالنسبة للوكالات التجارية في شمال الوطن.

من السبت إلى الخميس من 08.00 ص إلى 16.30 م، بالنسبة للوكالات التجارية في جَنُوب الوطن.

اتصالات الجزائر في شهر رمضان والمسؤولية الاجتماعية