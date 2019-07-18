كشف نقاط نتائج البكالوريا الجزائر 2019 bac.onec.dz عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

صرحت وزارة التربية الوطنية باعتماد نتائج شهادة البكالوريا 2019 بالجزائر بعدما انتهت جميع أعمال التصحيح التي لن تدوم كثير، ويمكن لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتيجة امتحان البكالوريا 2019 برقم التسجيل والرقم السري عبر روابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ووزارة التربية والوطنية.bac.onec.dz

نتائج البكالوريا الجزائر 2019 برقم التسجيل

تم اعتماد نتيجة البكالوريا الجزائر 2019 من السيد الوزير عبد الحكيم بلعابد بنسبة 54% و تم رفع كشوف نتائج الباك 2019 لجميع ولايات الجزائر عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وأوضحت بعض المصادر أن هناك طريقة أخرى للاطلاع على كشف نقاط البكالوريا 2019 عبر رقم 567 بالاتصالات أو الرسائل النصية.

موقع استظهار نتائج الباك 2019 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

يعد موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات هو الموقع الرسمي لإعلان نتائج الشهادات التعليمية بالجزائر ” التعليم الأساسي والسانكيام والبكالوريا 2019 جميع الولايات، لقد تم تقديم موعد استظهار نتائج البكالوريا 2019 بسبب سير عمليات التصحيح بالشكل الأمثل لجميع امتحانات شهادة الباك، وبالفعل تم اعتماد نتائج البكالوريا 2019 يوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءا.

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نتائج الباك 2019

قام السيد عبد الحكيم بلعابد باعتماد نتائج البكالوريا 2019 ومن ثم رفعها إلكترونيا عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وتتم عملية الاستعلام برقم التسجيل والرقم السري، وتتاح وزارة التربية الوطنية سحب استدعاء كشف نقاط البكالوريا 2019