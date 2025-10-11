غير عادي| الرئيس الجزائري: دول الخليج دولًا شقيقة عدا واحدة

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن العلاقات الجزائرية قوية مع جميع دول الخليج “ماعدا دولة واحدة”، وذكر بعض أسماء الدول التي أكد قوة العلاقات معها مثل: السعودية، قطر، الكويت، العراق، عُمان.

جاءت هذه التصريحات أمام عدد كبير من القيادات العسكرية بمناسبة الزيارة الرسمية التي أجراها أول أمس الخميس، إلى مقر وزارة الدفاع الوطني، وتحدث عن علاقات دولته بدول الجوار والمحيط العربي، بالإضافة إلى تطرقه إلى القضايا الداخلية.

وأشار تبون إلى أن متانة علاقة الجزائر بدول الخليج لا تشوبها أية مشاكل ما عدا الدولة التي رفض ذكر اسمها قائلا “بالنسبة لدول الخليج ماعدا دولة واحدة لا أذكر اسمها، نتعامل يوميا ولا توجد أي مشكلة، المشاكل تكون مع الذي يأتي يخرب لي في بيتي ولأسباب مشبوهة، يتدخلوا في أمور لم نجعل دول عظمى تتدخل فيها”.

وأضاف تبون موجها حديثه لمن يريد التدخل في شؤون الجزائر “لا، حافظ على قدرك ونبقى أشقاء دون مشاكل”، في تلميح واضح إلى الدولة التي لم يذكر اسمها.

وأكد الرئيس الجزائري أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1976، وعاصمتها القدس، والجميع يشهد للجزائر أنها من أدخلت فلسطين كعضو ملاحظ بالأمم المتحدة “نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة”.

العلاقات مع تونس وليبيا والمغرب

ووصف تبون علاقات بلاده مع تونس بأنها متينة جدًا، وأشار إلى معاناة تونس اقتصاديا نوعا ما.

وأما عن علاقة الجزائر بدولة ليبيا، قال الرئيس الجزائري أن بلاده ليس لها أطماع في ليبيا ولا تتدخل في شؤونها، وقال بأن الانتخابات في ليبيا هي طوق نجاة من الانزلاق نحو الفوضى، كما أنها ستكون بعد الانتخابات في الحاضنة العربية والأفريقية والصف المغاربي.

المغرب وغلق الحدود

وعلق الرئيس الجزائري أيضا عن قضية الصحراء الغربية في أفريقيا، مشيرا إلى أنها قضية استعمارية، فهي آخر مستعمرات في أفريقيا، وملفها الآن في الأمم المتحدة، وعبر عن آماله في الوصول إلى حل يُمكن الشعب “الصحراوي” من تقرير مصيره.

وأكد تبون بلهجة قوية أن الجزائر لن تتخلى عن الصحراء الغربية ولن تقبل بحلول أخرى، منوها أن غلق الحدود مع المغرب ليس سببه الصحراء الغربية وإنما لأسباب وأمور أخرى، وعبر عن ذلك “63 سنة استقلال، وحدودنا مغلوقة لأكثر من 45 سنة، ونحن بدنا ما نكون صحراويين أكثر من الصحراويين، والحل اللي يقبله الصحراويين نحن نقبل به ولا نزايد عليهم، والحلول التي لا يقبلوها لا تفرض عليهم طوال ما نحن في جوارهم، يعني المعادلة بسيطة”.

الرئيس الجزائري #عبد_المجيد_تبون يكشف عن تفاصيل مثيرة قبيل إعلان قيام دولة فلسطين عام 1988 في الجزائر

🚨رغم كل المخاطر والتهديدات التي كانت قائمة عام 1988 والتخطيط لقصف "قنبلة " "قصر الأمم نادي الصنوبر" لاجهاض إعلان قيام دولة فلسطين إلا أن الجزائر احتضنت الحدث ولا نحتاج… pic.twitter.com/sjR9ccaXZI — بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 11, 2025

جدير بالذكر أن حساب «الصين بالعربية» تعامل مع تصريحات الرئيس الجزائري بطريقة غير تقليدية، واقتطع الجزء الذي قال فيه “ما عدا دولة واحدة”، وعلق عليه بأنه “غير عادي”.