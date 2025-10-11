أخبار الجزائر

غير عادي| الرئيس الجزائري: دول الخليج دولًا شقيقة عدا واحدة

أحمد مراد

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن العلاقات الجزائرية قوية مع جميع دول الخليج “ماعدا دولة واحدة”، وذكر بعض أسماء الدول التي أكد قوة العلاقات معها مثل: السعودية، قطر، الكويت، العراق، عُمان.

غير عادي| الرئيس الجزائري: دول الخليج دولًا شقيقة عدا واحدة

جاءت هذه التصريحات أمام عدد كبير من القيادات العسكرية بمناسبة الزيارة الرسمية التي أجراها أول أمس الخميس، إلى مقر وزارة الدفاع الوطني، وتحدث عن علاقات دولته بدول الجوار والمحيط العربي، بالإضافة إلى تطرقه إلى القضايا الداخلية.

وأشار تبون إلى أن متانة علاقة الجزائر بدول الخليج لا تشوبها أية مشاكل ما عدا الدولة التي رفض ذكر اسمها قائلا “بالنسبة لدول الخليج ماعدا دولة واحدة لا أذكر اسمها، نتعامل يوميا ولا توجد أي مشكلة، المشاكل تكون مع الذي يأتي يخرب لي في بيتي ولأسباب مشبوهة، يتدخلوا في أمور لم نجعل دول عظمى تتدخل فيها”.

وأضاف تبون موجها حديثه لمن يريد التدخل في شؤون الجزائر “لا، حافظ على قدرك ونبقى أشقاء دون مشاكل”، في تلميح واضح إلى الدولة التي لم يذكر اسمها.

وأكد الرئيس الجزائري أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1976، وعاصمتها القدس، والجميع يشهد للجزائر أنها من أدخلت فلسطين كعضو ملاحظ بالأمم المتحدة “نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة”.

العلاقات مع تونس وليبيا والمغرب

 ووصف تبون علاقات بلاده مع تونس بأنها متينة جدًا، وأشار إلى معاناة تونس اقتصاديا نوعا ما.

وأما عن علاقة الجزائر بدولة ليبيا، قال الرئيس الجزائري أن بلاده ليس لها أطماع في ليبيا ولا تتدخل في شؤونها، وقال بأن الانتخابات في ليبيا هي طوق نجاة من الانزلاق نحو الفوضى، كما أنها ستكون بعد الانتخابات في الحاضنة العربية والأفريقية والصف المغاربي.

المغرب وغلق الحدود

وعلق الرئيس الجزائري أيضا عن قضية الصحراء الغربية في أفريقيا، مشيرا إلى أنها قضية استعمارية، فهي آخر مستعمرات في أفريقيا، وملفها الآن في الأمم المتحدة، وعبر عن آماله في الوصول إلى حل يُمكن الشعب “الصحراوي” من تقرير مصيره.

وأكد تبون بلهجة قوية أن الجزائر لن تتخلى عن الصحراء الغربية ولن تقبل بحلول أخرى، منوها أن غلق الحدود مع المغرب ليس سببه الصحراء الغربية وإنما لأسباب وأمور أخرى، وعبر عن ذلك “63 سنة استقلال، وحدودنا مغلوقة لأكثر من 45 سنة، ونحن بدنا ما نكون صحراويين أكثر من الصحراويين، والحل اللي يقبله الصحراويين نحن نقبل به ولا نزايد عليهم، والحلول التي لا يقبلوها لا تفرض عليهم طوال ما نحن في جوارهم، يعني المعادلة بسيطة”.

جدير بالذكر أن حساب «الصين بالعربية» تعامل مع تصريحات الرئيس الجزائري بطريقة غير تقليدية، واقتطع الجزء الذي قال فيه “ما عدا دولة واحدة”، وعلق عليه بأنه “غير عادي”.

غير عادي| الرئيس الجزائري: دول الخليج دولًا شقيقة عدا واحدة
لقطة شاشة من حساب «الصين بالعربية»
عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.