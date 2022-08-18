عاجل| إندلاع حرائق كثيفة في الجزائر وإرتفاع عدد الوفيات

شهدت الجزائر يوم اﻷربعاء 17 أغسطس إندلاع 39 حريقا في 14 ولاية بشمال وشرق الجزائر.

عدد وفيات حرائق الجزائر 17 أغسطس.

أكد كمال بلجود وزير الداخلية الجزائري في نفس اليوم، أن حرائق الجزائر المندلعة تسببت في وفاة 26 شخصا حتى الان.

ومنذ إندلاع الحرائق في الجزائر ورجال الحماية المدنية يتسابقون مع الزمن لتحكم وإخماد النيران، التي أدت بحياة الكثير من اﻷشخاص حيث تم إجلاء 350 سكان من منازلهم بعد أن إقتربت الحرائق منهم.

والجدير بالذكر أن الجزائر شهدت منذ بداية الشهر إندلاع 106 حرائق بعضها مفتعل، والبعض اﻷخر بسبب الحرارة الزائدة والتغيرات المناخيةالتي تعيشها البلاد وهذا بحسب ما صرحت به الوزارة الداخلية الجزائرية.

وتمتد مساحة الغابات في الجزائر إلى 4,1 ملايين هكتار وقد أدى الحريق في الجزائر الى إتلاف 800 هكتار من الغابات و 1800 هكتار من الاراضي.

و من جهته، قدم عبد المجيد تبون رئيس الجزائر بأحر تعازيه، لعائلات ضحايا الحريق في عدد من الولايات الشرقية الجزائرية مع تسخيره لكافة اﻹمكانيات والمعدات للتحكم وإخماد الحرائق المندلعة، مع تصريحه أيضا بالتكفل بجميع المتضررين جراء الحريق.

و الجدير بالذكر أن الحرائق في الجزائر إندلعت حتى تمكنت من الوصول إلى ولاية الطارف الحدودية مع تونس وسجلت فيها 16 حريقا في حين إستطاعت المروحيات المحملة بالمياه في ثلاث ولايات من بينها سوق هراس من إخماد الحريق.

عدد وفيات حرائق الجزائر 18 أغسطس.

لا زالت الحرائق في الجزائر تحصد مزيدا من اﻷرواح حيث إرتفعت حالات الوفيات إلى 38 حالة وإرتفعت الإصابات أيضا إلى 161 حالة إصابة حتى صباح يوم الخميس.