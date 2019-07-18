رسمياً: عبد القادر بن صالح يحضر نهائي الكأس الإفريقية

تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن الرئيس عبد القادر بن صالح، رئيس الجمهورية الجزائرية المؤقت، سيحضر نهائي كأس أمم إفريقيا ، الذي سيلعب بين المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب السينيغالي هذا الجمعة 19 من جويلية 2019 بداية من الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي لدولة الجزائر 21.00 بتوقيت مدينة القاهرة، اللقاء الذي سيلعب على ملعب القاهرة الدولي الذي يستوعب أكثر من 75 ألف مناصر، والملعب الذي تم تجديده بمناسبة نهائيات كأس أمم إفريقيا الجارية وقائعها حاليا بدولة مصر.

وكان هنالك تردد كبير بين حضور رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح أو عدم حضوره بالنظر إلى وضعه الصحي، وفي الأخير ترسم القرار بحضوره إلى المباراة النهائية من كأس أمم إفريقيا، المباراة التي سيحضرها إضافة إلى كل من بن صالح، الرئيس السينيغالي ماكي سال، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الكاف أحمد أحمد، ورئيس الإتحادية الدولية لكرة القدم جياني انفانتينو، وسيحل عبد القادر بن صالح صبيحة هذه الجمعة على متن طائرة رئاسية خاصة لمتابعة المباراة.

وتجدر الإشارة أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح وأيضا رئيس الحكومة نور بدوي تخلفا عن لقاء الإفتتاح الذي جرى بين مصر وزيمبابوي، وناب عنهما وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف برناوي، كما تخلفا من قبل على نهائي كأس الجزائر الذي جرى بين شباب بلوزداد وشبيبة بجاية الجزائرية وناب عنهما أيضا في تسليم الكأس وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف برناوي.