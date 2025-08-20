رابط www formation.sante.gov.dz تسجيلات مسابقة الشبه الطبي 2025 للتوظيف وزارة الصحة

إليكم رابط تسجيلات مسابقة الشبه طبي 2025 ، سنوضح لكم الآن كيفية التسجيل في مسابقة التوظيف شه طبي الخاصة بوزارة الصحة الجزائرية عبر الرابط formation.sante.gov.dz، حيث أعلنت وزارة الصحة الجزائرية أنها مددت آجال التسجيل في مسابقة شبه طبي “مساعدي التمريض في الصحة العمومية” إلي يوم 20 سبتمبر المقبل، بعد أن كان الإغلاق معلن عنه يوم 28 أغسطس الجاري، ويأتي تمديد التسجيل نتيجة وجود عدد من المؤسسات التربوية في عطلة حتي يوم 7 سبتمبر المقبل، ومن أجل إتاحة الفرصة لجميع الراغبين في التقديم على المسابقةـ، ومن خلال تلك المقالة سنوضح لكم كيفية التسجيل في مسابقة شبه طبي والشروط الواجب توافرها.

رابط تسجيلات مسابقة شبه طبي 2025

والآن رسمياً يمكنكم التسجيل في شبه طبي بدون بكالوريا 2025 عبر الرابط formation.sante.gov.dz، وذلك للحاصلين على السنة الثالثة ثانوي وغير حاصلين على البكالوريا، وبعد عملية التسجيل ستقوم وزارة الصحة بفرز الملفات وتحديد الملفات المقبولة، وتحديد مواعيد الاختبارات للفائزين في عملية الانتقاء الأولي، حيث ستكون في البداية اختبارات كتابية لجميع المقبولين في كافة الولايات الجزائرية

شروط التقديم على مسابقة التوظيف وزارة الصحة

إليكم أهم شروط التسجيل في مسابقة الشبه طبي 2025 كما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية.

طلب خطي يوضح رغبتك المشاركة في المسابقة.

توضيح تخصصك خلال الطلب الخطي.

إرفاق الشهادة المدرسية الخاصة بالثالث الثانوي.

كشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي.

نسخة من بطافة الهوية الوطنية الخاصة بك.

استمارة المعلومات.

طريقة التسجيل مسابقة الشبه طبي الجزائر

أما عن طريقة التسجيل في مسابقة الشبه طبي التابعة لوزارة الصحة الجزائرية فيمكنكم التعرف عليها من خلال الخطوات التالية:-