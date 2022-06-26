رابط نتيجة شهادة التعليم المتوسط بالجزائر 2022

بعد الانتهاء من أعمال التصحيح الخاصة بالاختبارات السابقة ورصد الدرجات بالكنترولات، وفقا لتصريحات مسؤولين وزارة التربية والتعليم بالجزائر، أفاد مسؤول الوزارة الجزائرية أن الإعلان عن نتائج التعليم المتوسط بالجزائر لعام 2022، خلال الساعات المقبلة، حيث شهد عددًا متزايدًا من الاستفسارات من جميع طلاب المدارس الجزائرية الذين يستفسرون عن نتيجة الاختبارات السابقة لعام2022، ولقد حان الوقت للإعلان عن النتيجة الجزائرية خلال الساعات المقبلة التي تأتي بعد توقعات وقلق شديد من جميع الطلاب والطالبات في مختلف المدن الجزائرية، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم بالجزائر عن نتائج التعليم المتوسط، أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم بالجزائر، دعنا نوضح لكم رابط الحصول على النتيجة.

اعتماد نتيجة التعليم المتوسط بالجزائر لعام 2022

أعلن منذ قليل السيد محمد واجعوط وزير التربية والتعليم بالجزائر عن نتيجة التعليم المتوسط لعام 2022 لجميع الطلبة والطالبات في بيان صحفي صادر عن وزارة التربية والتعليم الجزائرية، أنه تم اعتماد النتيجة اليوم الأحد لعام 2022 لجميع الطلاب والطالبات في دولة الجزائر، عقب الانتهاء من التقييمات الإصلاحية والفصول الدراسية لجميع الطلاب المعينين لهذا العام الدراسي.

لينك الاستعلام عن نتائج التعليم المتوسط بالجزائر 2022