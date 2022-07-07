خطوة بخطوة.. الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2022 بالاسم

نتائج البكالوريا سوريا 2022 من الأمور التي يبحث عنها الطلاب والطالبات في مختلف المناطق السورية من أجل التعرف على النتائج الخاصة بالطلاب في العام الدراسي الحالي، من أجل الاستعداد للعام الدراسي الجديد، إليكم التعرف نتائج البكالوريا سوريا 2022 حسب الاسم

الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2022 حسب الاسم

يمكن الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2022 حسب الاسم إذ يمكن استخراج النتائج من خلال التالي.

انقر للدخول إلى رابط موقع وزارة التربية السورية.

انقر على أيقونة نتائج الامتحانات.

يجب تحديد الفصل الدراسي الذي يدرس فيه الطالب والشعبةز

حدد المحافظة التي تم تأدية الامتحانات فيها.

يجب إدخال الاسم في المربع الحواري الخاص به.

من الضروري إدخال الاسم في مربع الحواري.

يجب النقر على كلمة بحث من إجل إظهار النتيجة.

على الفور تظر لك النتيجة في حال اعتمادها.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2022 برقم الاكتتاب

هناك بعض الخطوات من أجل الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2022 برقم الاكتتاب من خلال الخطوات التالية.