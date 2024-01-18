حقيقة الزيادات في منح ومعاشات المتقاعدين في الجزائر عام 2024

انتشرت منذ أيام قليلة بعض الإشاعات حول الزيادة في معاشات ومنح المتقاعدين للعام الجاري 2024، وتم تداول هذه الشائعات على مواقع التواصل الإجتماعي خصوصا بعض قنوات يوتيوب، وبعد التواصل مع الجهات المعنية وبصفة خاصة الصندوق الوطني للتقاعد نفى القائمون على هذه الهيئة ما يتم ترديده من أخبار حول رفع منح المتقاعدين.

منصة تثمين منح ومعاشات المتقاعدين

ذكرت بعض الأخبار المتداولة أن رفع معاشات المتقاعدين سيتم قبل شهر رمضان القادم، فيما ذكرت بعض قنوات يوتيوب الغير رسمية أن الزيادة في منح المتقاعدين ستتم على مرحلتين الأولى قبل شهر مارس القادم والثانية في شهر ماي 2024، وتطرقت إشاعات أخرى إلى تحديد نسب متفاوتة لرفع معاشات المتقاعدين دون ذكر مصادر رسمية للأخبار المتداولة.

رسميا أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد جعفر عبدلي، في تصريحات إعلامية سابقة شهر ديسمبر 2023، أن الزيادات في معاشات المتقاعدين ستكون في الفاتح من شهر ماي 2024، مشيرا إلى أن القانون منح الحق بإعادة تثمين منح التقاعد كل سنة، على أن تتم مع بداية شهر ماي من كل عام.

وتجدر بنا الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الجزائري، كان قد قرر العام الماضي مراجعة معاشات ومنح المتقاعدين، اعتبارا من الفاتح من شهر ماي 2023 بنسب تراوحت بين 3 و5 بالمئة، على أن يتم تنفيذ هذا القرار خلال الشهر الموالي جوان، وكانت الزيادات على النحو التالي: 5% بالنسبة للذين يقل أو يساوي معاشهم 20 ألف دينار جزائري، و 4% بالنسبة للمتقاعدين الذين يفوق معاشهم 20 ألف دينار جزائري، ويقل أو يساوي 50 ألف دينار جزائري، وأخيرا 3 % بالنسبة للذين يفوق معاشهم 50 ألف دينار جزائري.