تردد قناة الفجر الجزائرية el fadjr tv hd الناقلة للمسلسلات التركية 2022 “قيامة عثمان 93”

تعتبر قناة الفجر الجزائرية مرجعا كبيرا للجزائرين والوطن العربي حيث أن هاته القناة تنقل كما هائلا من المسلسلات التركية مثل قيامة عثمان 93 ومسلسل بربروس، حيث أن العديد من عشاق المسلسلات التركية يبحثون عن الدبلجة للعربية، وبهذا ترجع ميزة قناة الفجر الجزائرية لبثها للكثير من الأفلام والمسلسلات المدبلجة، حيث أنها تبث أحدث المسلسلات وأكثرها مشاهدتا، حيث تسعى لبث برامجها بجودة hd وصوت عالي الدقة وهذا ما يجعلها منافستا قوية لباقي القنوات العربية التي تبث مثل هاته البرامج، وفي هاته المقالة سنقدم لكم أحدث استقطاب لتردد قناة الفجر الجزائرية للاستمتاع بمشاهدة المسلسلات التركية الجديدة.

تردد الفجر hd:

القمر الصناعي تردد القناة معدل الترميز معدل الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ نايل سات 12034 27500 أفقي 3/4

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد:

القمر الصناعي تردد القناة معدل الترميز معدل الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11034 5000 عمودي 3/4

تردد قناة الفجر الجزائرية 2022:

القمر الصناعي تردد القناة معدل الترميز معدل الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ نايل سات 10865 27500 عمودي 5/6

أشهر المسلات التركية الجديدة على قناة الفجر: