تردد قناة الفجر الجزائرية el fadjr tv hd الناقلة للمسلسلات التركية 2022 “قيامة عثمان 93”
تعتبر قناة الفجر الجزائرية مرجعا كبيرا للجزائرين والوطن العربي حيث أن هاته القناة تنقل كما هائلا من المسلسلات التركية مثل قيامة عثمان 93 ومسلسل بربروس، حيث أن العديد من عشاق المسلسلات التركية يبحثون عن الدبلجة للعربية، وبهذا ترجع ميزة قناة الفجر الجزائرية لبثها للكثير من الأفلام والمسلسلات المدبلجة، حيث أنها تبث أحدث المسلسلات وأكثرها مشاهدتا، حيث تسعى لبث برامجها بجودة hd وصوت عالي الدقة وهذا ما يجعلها منافستا قوية لباقي القنوات العربية التي تبث مثل هاته البرامج، وفي هاته المقالة سنقدم لكم أحدث استقطاب لتردد قناة الفجر الجزائرية للاستمتاع بمشاهدة المسلسلات التركية الجديدة.
تردد الفجر hd:
|القمر الصناعي
|تردد القناة
|معدل الترميز
|معدل الاستقطاب
|معامل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|12034
|27500
|أفقي
|3/4
تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد:
|القمر الصناعي
|تردد القناة
|معدل الترميز
|معدل الاستقطاب
|معامل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|11034
|5000
|عمودي
|3/4
تردد قناة الفجر الجزائرية 2022:
|القمر الصناعي
|تردد القناة
|معدل الترميز
|معدل الاستقطاب
|معامل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|10865
|27500
|عمودي
|5/6
أشهر المسلات التركية الجديدة على قناة الفجر:
- مسلسل قيامة عثمان 93: حيث إنه يبث حكاية مؤس الدولة العثمانية والمعارك التي خاضها مع جيشه.
- مسلسل ألب أرسلان: ويتحدث عن نهضة السلاجقة العظمى.
- مسلسل المنظمة: ويروي هذا المسلسل عن قصة فريق من 7 أشخاص يقومون بمهمات صعبة تحت الأرض.
- مسلسل see: حيث إنه يحكي عن مستقبل الأرض وسكانها المتفرقة لقبائل والمميز في هذا المسلسل أن كل سكان الأرض فقدوا حاسة البصر.