القمة العربية الإسلامية الطارئة.. أسباب عدم حضور الرئيس الجزائري

تنعقد القمة العربية الإسلامية في الرياض بالمملكة العربية السعودية لبحث تداعيات التصعيد الإسرائيلي على غزة والأراضي الفلسطينية وتوحيد الصف العربي.

وقد حرص أغلب رؤساء وأمراء وملوك الدول العربية والإسلامية على الحضور في القمة العربية الإسلامية الطارئة، ولكن غاب رئيس الجمهورية الجزائرية “عبد المجيد تبون” عن القمة وقد صرح نائب رئيس البرلمان الجزائري “موسى خرفي” أن غياب رئيس الجمهورية عن القمة العربية الإسلامية يأتي بسبب موقف الجزائر الواضح في أن المقاومة ليست إرهابا وعدم رفع دعوى جناية ضد إسرائيل لارتكابها جرائم حرب.

فقد خفضت الجزائر مستوى التمثيل في القمة العربية الإسلامية بالرياض إلى مستوى مندوب بخلاف بعض الدول التي أرسلت وزراء خارجيتها.