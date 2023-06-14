الشيخ محمد الطاهر آيت علجت.. “الذي رحل اليوم” عن عالمنا بعد مسيرة طويلة في خدمة القرآن

وفاة الشيخ محمد الطاهر آيت عجلت، اليوم في الجزائر، بعد ما قدم معظم سنوات حياته، في خدمة العلم، والقرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وكانت وزارة الأوقاف في الجزائر اليوم قد أعلنت عن وفاة وموعد جنازة الشيخ الراحل رحمه الله.

وزارة الأوقاف الجزائرية تنعي الشيخ محمد الطاهر

وبمجرد نشر خبر وفاته، حزن تلاميذه ومحبيه على فراقه، فهو أستاذهم الذي علمهم العلم، وأنار لهم طريق الهداية، فكان الراحل الشيخ محمد الطاهر آيت عجلت، نعم المعلم الذي اخلص لمسيرة العلم والعلماء، وقدم مجموعة كبيرة من المؤلفات، للمكتبة العربية، ينهل منها طلاب العلم، ليستنيروا بكتاباته، ويسلكوا طريق العلم القويم.

معلومات عن الشيخ محمد الطاهر آيت عجلت

الاسم: محمد الطاهر آيت عجلت

الجنسية: جزائري.

ولد في سنة 1917 في الجزائر.

تاريخ الوفاة: 13 من يونيو 2023.

العمر عند الوفاة: 106 عاما.

المهنة: رئيس اللجنة الوطنية للفتوي بالجزائر.

جوانب من السرة الذاتية للشيخ

رحلة الشيخ محمد الطاهر آيت عجلت

بدأ رحلته العلمية الإيمانية، بالدراسة في “زاوية سيدي يحي العيدلي“، وزاوية “سيدي احمد بن يحي”، تعلم علوم اللغة وانتقل بعد ذلك رحمه الله إلى زاوية “بلحملاوي في العثمانية” ودرس الأفتاء هناك، وبدأ يستقبل طلاب العلم وتلاميذه من كل جانب، وكان يلقي دروسه لطلابه بمسجد الزيتونة في تونس.

سبب وفاة الشيخ محمد الطاهر آيت عجلت

ومع تقدم العمر، حيث يعتبر فضيلته من المعمرين، بدأت حالته الصحية في التدهور، ونقل إلى مستشفي “مصطفى باشا بالعاصمة” واهتمت الدولة بحالته الصحية فأوفدت وزير الأوقاف السيد “يوسف بلمهدي” لزيارته بأوامر من السيد رئيس جمهورية الجزائر والاطمئنان على صحته يوم الاثنين الماضي، واليوم رحل عن عالمنا، وسط حالة كبيرة من الحزن والألم على من ترك لتلاميذه ومحبيه ثروة كبيرة من العلم ينهلون منها ويتذكرونه بالخير ويترحمون عليه دوما وأبدا، حيث تم الصلاة عليه بعد الظهر اليوم بالجزائر، بحسب تصريحات وزارة الأوقاف الجزائرية وتم دفنه بمقبرة عيسات إيدير. ببني مسوس، رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته.

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أهم مؤلفات الشيخ محمد الطاهر آيت عجلت